U ŠPANIJI UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH PRIPADNIKA KAVAČKOG KLANA: Blizak Radoju Zviceru - bio na crvenoj poternici

PRIPADNICI španske policije su u gradu Malaga po Crvenoj Interpolovoj poternici raspisanoj od nadležnih organa Crne Gore lišili slobode visokorangiranog člana organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore, Krsta Maroša (47) iz Kotora.

Foto: Shutterstock

Maroš je istaknuti član kotorskog klana Kavač, blizak Radoju Zviceru, saznaje se nezvanično iz Uprave policije.

Kako objašnjavaju u saopštenju policije, on se potražuje radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

- Direktnom razmenom podataka nadležnih službi za ciljane potrage Uprave policije i timova za ciljane potrage zemalja Evropske unije, policija je došla do saznanja o lokaciji traženog lica koje je prilikom skrivanja koristilo više lažnih identiteta, te su kontinuirane ciljane mere i radnje, temeljno planiranje i intenzivna razmena operativnih i obaveštajnih informacija sa organima za sprovođenje zakona Kraljevine Španije rezultirale lišenjem slobode ovoga lica. M.K. važi za jednog od istaknutih članova visokorizične kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore - navode u Upravi policije.

Dodaju da sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Kraljevine Španije u okviru ekstradicionog postupka.

(RTCG)