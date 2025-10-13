U ŠPANIJI UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH PRIPADNIKA KAVAČKOG KLANA: Blizak Radoju Zviceru - bio na crvenoj poternici
PRIPADNICI španske policije su u gradu Malaga po Crvenoj Interpolovoj poternici raspisanoj od nadležnih organa Crne Gore lišili slobode visokorangiranog člana organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore, Krsta Maroša (47) iz Kotora.
Maroš je istaknuti član kotorskog klana Kavač, blizak Radoju Zviceru, saznaje se nezvanično iz Uprave policije.
Kako objašnjavaju u saopštenju policije, on se potražuje radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.
- Direktnom razmenom podataka nadležnih službi za ciljane potrage Uprave policije i timova za ciljane potrage zemalja Evropske unije, policija je došla do saznanja o lokaciji traženog lica koje je prilikom skrivanja koristilo više lažnih identiteta, te su kontinuirane ciljane mere i radnje, temeljno planiranje i intenzivna razmena operativnih i obaveštajnih informacija sa organima za sprovođenje zakona Kraljevine Španije rezultirale lišenjem slobode ovoga lica. M.K. važi za jednog od istaknutih članova visokorizične kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore - navode u Upravi policije.
Dodaju da sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Kraljevine Španije u okviru ekstradicionog postupka.
(RTCG)
