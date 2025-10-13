Hapšenja i istraga

U ŠPANIJI UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH PRIPADNIKA KAVAČKOG KLANA: Blizak Radoju Zviceru - bio na crvenoj poternici

В. Н.

13. 10. 2025. u 11:26

PRIPADNICI španske policije su u gradu Malaga po Crvenoj Interpolovoj poternici raspisanoj od nadležnih organa Crne Gore lišili slobode visokorangiranog člana organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore, Krsta Maroša (47) iz Kotora.

У ШПАНИЈИ УХАПШЕН ЈЕДАН ОД НАЈТРАЖЕНИЈИХ ПРИПАДНИКА КАВАЧКОГ КЛАНА: Близак Радоју Звицеру - био на црвеној потерници

Foto: Shutterstock

Maroš je istaknuti član kotorskog klana Kavač, blizak Radoju Zviceru, saznaje se nezvanično iz Uprave policije. 

Kako objašnjavaju u saopštenju policije, on se potražuje radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

- Direktnom razmenom podataka nadležnih službi za ciljane potrage Uprave policije i timova za ciljane potrage zemalja Evropske unije, policija je došla do saznanja o lokaciji traženog lica koje je prilikom skrivanja koristilo više lažnih identiteta, te su kontinuirane ciljane mere i radnje, temeljno planiranje i intenzivna razmena operativnih i obaveštajnih informacija sa organima za sprovođenje zakona Kraljevine Španije rezultirale lišenjem slobode ovoga lica. M.K. važi za jednog od istaknutih članova visokorizične kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore - navode u Upravi policije.

Dodaju da sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Kraljevine Španije u okviru ekstradicionog postupka.

(RTCG)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"