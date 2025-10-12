UPAO U KUĆU DEVOJKE I POKUPIO NAKIT: Muškarac zadržan u pritvoru u Beogradu
DANA 12.10.2025. godine, u zakonskom roku, u prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je osumnjičeni S.P. (32) protiv koga je, po nalogu javnog tužioca, Policijska stanica Zemun donela rešenje o zadržavanju zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo razbojnička krađa.
Osumnjičen je da je 11.10.2025. godine ušao u porodičnu kuću oštećene J.M. (22), gde je pronašao dve platnene torbe i u njih spakovao razne lične predmete – srebrni nakit i tri ručna sata, ukupne vrednosti oko 58.000,00 dinara. Prilikom izlaska iz stana zatekao ga je oštećena, koja je pokušala da ga spreči da napusti lice mesta, ali ju je osumnjičeni odgurnuo i izašao iz stana. Kada ga je oštećena sustigla na stepeništu zgrade i ponovo pokušala da ga zaustavi, osumnjičeni ju je ponovo odgurnuo i pokušao da pobegne, ali su ga svedoci zadržali do dolaska policije.
Na saslušanju, osumnjičeni je izjavio da ne želi da iznosi odbranu.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog sudu za određivanje pritvora u trajanju do 30 dana.
