Hapšenja i istraga

U STANU TRI KANISTERA SA 30 LITARA AMFETAMINSKOG ULJA: U Somboru uhapšen osumnjičeni za proizvodnju i trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

05. 10. 2025. u 12:59

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su J. B. (19) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Shutterstock

Pretresom stana koji osumnjičeni koristi i u kojem je zatečen, policija je pronašla tri kanistera sa oko 30 litara amfitemanskog  ulja,oko 480 grama materije  za koju se sumnja da je amfetamin, 1,6 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 35 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 4,5 kilograma smese koja služi za uvećanje mase narkotika i digitalnu vagicu. 

J.B. je određeno zadržavanje do 48 sati, i on će, uz krivičnu šrijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

