Hapšenja i istraga

IZBODEN MLADIĆ NA VRAČARU: Brzom reakcijom policije napadač je uhapšen

V.N.

02. 10. 2025. u 19:35

MLADIĆ (28) izboden je na ulici kada ga je napadač I.S. (32) napao nožem.Policija munjevitom brzinom uhapsila napadača.

ИЗБОДЕН МЛАДИЋ НА ВРАЧАРУ: Брзом реакцијом полиције нападач је ухапшен

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Napad se dogodio danas oko 16.30 sati u Sinđelićevoj ulici na Vračaru.

- Muškarac je nožem ubo mladića u stomak i pobegao. Zapravo zajedno su krenuli ka Mileševskoj ulici. Žena je zvala policiju koja je odmah stigla- objašnjava izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

- Povređenog muškarca je hitna pomoć prevezla u bolnicu, a kako sam čuo policija je ubrzo uhapsila napadača. Na njemu su bili vidljivi tragovi krvi - rekao izvor za medije.

(Informer)

