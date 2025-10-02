IZBODEN MLADIĆ NA VRAČARU: Brzom reakcijom policije napadač je uhapšen

MLADIĆ (28) izboden je na ulici kada ga je napadač I.S. (32) napao nožem.Policija munjevitom brzinom uhapsila napadača.

Napad se dogodio danas oko 16.30 sati u Sinđelićevoj ulici na Vračaru.

- Muškarac je nožem ubo mladića u stomak i pobegao. Zapravo zajedno su krenuli ka Mileševskoj ulici. Žena je zvala policiju koja je odmah stigla- objašnjava izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

- Povređenog muškarca je hitna pomoć prevezla u bolnicu, a kako sam čuo policija je ubrzo uhapsila napadača. Na njemu su bili vidljivi tragovi krvi - rekao izvor za medije.

