UDARIO ŽENU NA PEŠAČKOM PRELAZU I POBEGAO! Uhapšen osumnjičeni u Smederevskoj Palanci

29. 09. 2025. u 19:29

U SMEDEREVSKOJ Palanci je uhapšen G. G. (51) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je autmobilom udario ženu na pešačkom prelazu i pobegao, saopštio je danas MUP.

Na teret mu se stavljaju krivična dela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Kako se sumnja, on je oko 14.10 časova, na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Ive Bajazita u Smederevskoj Palanci, vozilom „BMV“ udario i oborio 54-godišnju ženu, koja je prelazila kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu i pobegao.

Povređena žena je zbrinuta u Opštoj bolnici u Smederevskoj Palanci. Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Velikoj Plani, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

(Tanjug)

