UDARIO ŽENU NA PEŠAČKOM PRELAZU I POBEGAO! Uhapšen osumnjičeni u Smederevskoj Palanci
U SMEDEREVSKOJ Palanci je uhapšen G. G. (51) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je autmobilom udario ženu na pešačkom prelazu i pobegao, saopštio je danas MUP.
Na teret mu se stavljaju krivična dela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Kako se sumnja, on je oko 14.10 časova, na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Ive Bajazita u Smederevskoj Palanci, vozilom „BMV“ udario i oborio 54-godišnju ženu, koja je prelazila kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu i pobegao.
Povređena žena je zbrinuta u Opštoj bolnici u Smederevskoj Palanci. Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Velikoj Plani, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
VELIKA AKCIJA MUPA: Jedna osoba uhapšena, protiv 104 podnete krivične prijave
29. 09. 2025. u 16:47
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)