POKRAO ZLATNI NAKIT, TELEFONE I NOVAC: Muškarac napao i opljačkao dvoje ljudi - užas u Pančevu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su danas u Pančevu muškarca N.D. (31) zbog sumnje da je izvršio razbojništvo.

Foto SK

Uhapšeni se sumnjiči da je 23. septembra u noćnim časovima, u Kovinu, uz upotrebu fizičke snage i pretnje od dvoje oštećenih oteo novac, zlatni nakit i mobilne telefone, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.

(Tanjug)