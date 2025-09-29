POKRAO ZLATNI NAKIT, TELEFONE I NOVAC: Muškarac napao i opljačkao dvoje ljudi - užas u Pančevu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su danas u Pančevu muškarca N.D. (31) zbog sumnje da je izvršio razbojništvo.
Uhapšeni se sumnjiči da je 23. septembra u noćnim časovima, u Kovinu, uz upotrebu fizičke snage i pretnje od dvoje oštećenih oteo novac, zlatni nakit i mobilne telefone, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.
(Tanjug)
