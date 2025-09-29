Hapšenja i istraga

POKRAO ZLATNI NAKIT, TELEFONE I NOVAC: Muškarac napao i opljačkao dvoje ljudi - užas u Pančevu

В. Н.

29. 09. 2025. u 17:46

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su danas u Pančevu muškarca N.D. (31) zbog sumnje da je izvršio razbojništvo.

ПОКРАО ЗЛАТНИ НАКИТ, ТЕЛЕФОНЕ И НОВАЦ: Мушкарац напао и опљачкао двоје људи - ужас у Панчеву

Foto SK

Uhapšeni se sumnjiči da je 23. septembra u noćnim časovima, u Kovinu, uz upotrebu fizičke snage i pretnje od dvoje oštećenih oteo novac, zlatni nakit i mobilne telefone, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.

(Tanjug)

