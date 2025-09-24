U VOZILU KOKAIN I NOVAC: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za prodaju narkotika
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađanina G. R. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pregledom njegovog vozila, policija je pronašla kokain i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Sumnja se da je on, prethodno, na ulici, prodao kokain sugrađaninu M. V. (36), kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa se on tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Obojici osumnjičenih je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)