U VOZILU KOKAIN I NOVAC: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za prodaju narkotika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađanina G. R. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto Shutterstock

Pregledom njegovog vozila, policija je pronašla kokain i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Sumnja se da je on, prethodno, na ulici, prodao kokain sugrađaninu M. V. (36), kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa se on tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Obojici osumnjičenih je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.