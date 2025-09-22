Hapšenja i istraga

HAPŠENJE U PREŠEVU: Avganistanac krijumčario ljude

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

22. 09. 2025. u 15:49

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Preševu uhapsili su državljanina Avganistana B. H. (2006), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Foto: J.S.

B. H. se sumnjiči da je ilegalno preveo trojicu državljana Egipta i jednog Avganistanca iz Severne Makedonije u Srbiju, a pripadnici Regionalnog centra granične policije su ih pronašli 20. septembra u selu Miratovac, u opštini Preševo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

