"IMAO JE 1,43 PROMILA ALKOHOLA U KRVI" Vozač koji je pregazio ženu i dete u Bogatiću bio mrtav pijan - oglasio se MUP

В.Н.

22. 09. 2025. u 12:56

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bogatiću uhapsili su N. D. (32) iz Bogatića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Foto: Shutterstock

 On se sumnjiči da je juče u Bogatiću, upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola, udario tridesetosmogodišnju ženu koja je gurala trogodišnje dete u kolicima, a potom napustio mesto saobraćajne nezgode.

Žena je preminula na licu mesta, dok je dete zadobilo povrede.

Policija ga je ubrzo pronašla i alkotestirala, a utvrđeno je da ima 1,43 promila alkohola u organizmu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Dečak od 3 godine, koji je juče povređen u saobraćajnoj nesreći u Bogatiću, u kojoj je poginula njegova majka, prebačen je iz Opšte Bolnice u Šapcu u Institut za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu. 

(Blic)

