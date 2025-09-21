"GLUMČEV BRAT JE BIO U VEZI SA ŽENOM UBIJENOG": Čačani progovorili o jezivom ubistvu taksiste u kafani, sumnjaju da je ovo motiv

TAKSISTA Dejan S. (51) iz Čačka preminuo je nakon što su ga brutalno prebili glumac Vladimir Jocović, njegov brat R. J. i još jedan napadač

U četvrtak kasno uveče u jednoj lokalnoj kafani u Čačku, izbio je sukob koji je kulminirao brutalnim ubistvom taksiste Dejana S. (50). Policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih za ubistvo muškarca, glumca Vladimira Jocovića i njegovog brata R. J., dok se za trećim osumnjičenim aktivno traga.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, sukob je navodno izbio zbog žene. Ubijeni Dejan S. (51) nedavno se oženio, a prema tvrdnjama Čačana, njegova supruga navodno je ranije bila u emotivnoj vezi sa glumčevim bratom R. J.

- Dejan se nedavno oženio, zaista je bio zaljubljen i srećan. On je bio divan čovek, a i ona je super žena. Čačak je mali grad, mi se svi međusobno poznajemo i svi čujemo piče koje kruže gradom. Priča se da je Dejanova žena, pre nego što je stupila u vezu sa njim bila u emotivnoj vezi sa Vladimirovim bratom. Oni su se navodno sreli u kafani. Braća i njihov drug su bili pijani i krenuli su da provociraju taksistu. Nakon kraće svađe, usledile su batine... - objašnjava sagovornik "Blica".

Čuo se pucanj?

Kako dodaje naš sagovornik, koji se u noći ubistva nalazio nedaleko od kafane u kojoj je je izbio sukob, meštani ovog dela Čačka su te večeri navodno čuli pucanj.

- Moja zgrada je odmah tu pored kafane. Ta kafanica je lokalna birtija i Vladimir je bio redovan gost na tom mestu. U jednom trenutku se u ovom delu grada čuo pucanj o kojem smo svi juče pričali. Ne znam ko je pucao, kao ni da li je Dejan upucan, ali neminovno je da se pucanj čuo - otkriva sagovornik "Blica".

"Odvezli su ga u jako lošem stanju"

Prema tvrdnjama stanovnika Čačka, koji su se zadesili u blizini lokalne kafane, scene sa lica mesta bile su uznemiravajuće. Izvor "Blica" objašnjava da je ubijeni taksista prebačen u Opštu bolnicu Čačak u jako lošem stanju, da je bio sav krvav sa vidljivim podlivima.

- Dejana je ekipa Hitne pomoći prevezla u Opštu bolnicu Čačak. On je bio sav krvav kada su oni stigli i u podlivima. Koliko ja znam, lekari su ga odmah reanimirali, ali mu na žalost nije bilo spasa. Nije uspeo da izdrži tolike batine i podlegao je jezivim povredama - rekao je izvor "Blica".

Vladimirov brat nedavno izašao iz zatvora?!

Kako "Blic" nezvanično saznaje, R. J. je nedavno izašao iz zatvora. On je težio ka "normalnom" životu nakon što je izašao sa robije zbog čega je odlučio i da pokrene sopstveni biznis, tvrdi izvor "Blica".

- Vladimir je bio sklon piću, bojim se da će ga to sada skupo koštati. Odličan je glumac, ali je alkohol uradio svoje. Više puta je imao kontakt sa našom policijom. Najčešće su to bili prekršaji u alkoholisanom stanju, zaustavljali su ga i pijanog u vožnji. Svi mi ovde znamo da ima preku narav kada popije, ali nikome nije bilo ni na kraj pameti da bi bio u stanju da počini ubistvo - rekao je sagovornik "Blica".

- Vladimirov brat je do skoro bio u zatvoru. Kada je izašao na sva usta je govorio da želi da počne totalno novi i drugačiji život. Jedno veče je sedeo u kafani i pričao kako želi da vodi "normalan" život. On je pokrenuo i svoj biznis, otvorio je perionicu i radnju za hemijsko pranje veša - priča dobro izvor "Blica".

Oglasila se prijateljica ubijenog taksiste

Prijateljica ubijenog Dejana S. (50) u razgovoru za "Blic" je istakla da je on bio omiljena osoba u društvu.

- Dejan je bio čovek šaljivdžija i dobrica. Vedrog i pozitivnog duha, omiljen u svakom društvu. Radio je kao taksista. Stanovao je kod mene par godina, bio je vrlo korektan u svemu. Videla sam ga juče u gradu, pozdravio me je sa osmehom na licu. Nisam mogla ni da naslutim da je to poslednji put da ga vidim - rekla je za "Blic" jedna Čačanka.

Podsetimo, taksista Dejan S.(50) iz Čačka ubijen je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu, kada su ga nasmrt pretukla tri muškarca, među kojima je i glumac Vladimir Jocović i njegov brat R.J.

Braća Jocović su uhapšena i oni se sumnjiče za ubistvo u saizvršilaštvu, a za trećim osumnjičenim policija traga.

Prema nezvaničnim saznanjima, policiji je poznat njegov identitet i aktivno radi na njegovom pronalasku.

