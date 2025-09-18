UHAPŠEN SRBIN SA INTERPOLOVE POTETNICE: Tereti se za pokušaj ubistva advokata i druga krivična dela

PRIPADNICI Policijske uprave za suzbijanje i rasvetljavanje krivičnih dela iz Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapsili su juče, u sredu 17. septembra 2025. godine u Atini, međunarodno traženog stranca po poternici Interpola Srbija, zbog teških krivičnih dela.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ INTERPOL

Konkretno, optuženi je bio tražen radi izdržavanja kazne od šest meseci za krivično delo protivzakonitog posedovanja narkotika, pet godina za krivično delo protivzakonite proizvodnje, posedovanja i prodaje narkotika, u kombinaciji sa protivzakonitom proizvodnjom, posedovanjem, nošenjem i prodajom oružja i eksploziva.

Takođe je tražen da mu se sudi za krivična dela kriminalne organizacije i pokušaja ubistva sa otežavajućim okolnostima, za šta mu preti maksimalna kazna zatvora do četrdeset godina.

Prema navodima srpskih vlasti, optuženi je od početka 2019. do 2022. godine bio član kriminalne organizacije formirane u Srbiji, koja se bavila pomenutim krivičnim delima, a između ostalog, tereti se i za pokušaj ubistva advokata u februaru 2021. u Beogradu.

Pored toga, u ranijim pretresima njegove kuće, pronađene su i zaplenjene količine marihuane i kokaina spremne za prodaju, kao i oružje i municija.

On je uhapšen na osnovu naloga za privremeno zadržavanje nadležnog tužilaštva, pred kojim će biti izveden.

(Prototema)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde