SASLUŠAN UBICA IZ OBRENOVCA: Za Srđana P. tužilaštvo tražilo pritvor po svim osnovama, evo kako se branio

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Srđan P. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je u ponedeljak 15. septembra u Velikom Polju kod Obrenovca na podmukao način ubio Igora J. (45) i jer je požarom izazvao opasnost za imovinu većeg obima.

Foto: Društvene mreže

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor iz svih zakonskih razloga - zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage Srđanu P. se na teret stavljaju krivična dela teško ubistvo i izazivanje opšte opasnosti.

Postoje osnovi sumnje da se Srđan P. najpre oko 11:30 časova u Ulici Jovan Jovanović Zmaj verbalno sukobio sa ocem i nevenčanom suprugom sada pokojnog Igora J., pa je benzinom iz kanistera, koji je prethodno poneo sa sobom, polio i zapalio pomoćni objekat kuće koji je delimično izgoreo, nakon čega je otišao.

Istog dana oko 12:40 časova, u ulici Jovana Miličevića dok je upravljao automobilom Srđan P. je, kako se sumnja, lišio života oštećenog Igora J. na biciklu tako što ga je vozilom udario dok je bio u traci u suprotnom smeru i koji tom prilikom nije očekivao napad. Na taj način mu je naneo povrede usled kojih je Igor J. preminuo oko 13.15 časova.