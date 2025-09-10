PRONAĐEN UKRADENI AUTOMOBIL: "BMV" uzet u Beogradu, nađen u Kruševcu

PRIPADNICI beogradske policije sa kolegama iz Policijske uprave u Kruševcu i PS Aleksinac, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. K. (40) i N. Đ. (42) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.

Z. Grumić

Oni se sumnjiče da su 5. septembra ove godine, na teritoriji Palilule u Beogradu, ukrali automobil marke „BMV“ vlasništvo jednog Beograđanina (30).

Policija je potom ukradeno neoštećeno vozilo pronašla na teritoriji Kruševca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.