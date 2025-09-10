PRONAĐEN UKRADENI AUTOMOBIL: "BMV" uzet u Beogradu, nađen u Kruševcu
PRIPADNICI beogradske policije sa kolegama iz Policijske uprave u Kruševcu i PS Aleksinac, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. K. (40) i N. Đ. (42) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.
Oni se sumnjiče da su 5. septembra ove godine, na teritoriji Palilule u Beogradu, ukrali automobil marke „BMV“ vlasništvo jednog Beograđanina (30).
Policija je potom ukradeno neoštećeno vozilo pronašla na teritoriji Kruševca.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)