PRONAĐEN UKRADENI AUTOMOBIL: "BMV" uzet u Beogradu, nađen u Kruševcu

Zagorka Uskoković

10. 09. 2025. u 12:51

PRIPADNICI beogradske policije sa kolegama iz Policijske uprave u Kruševcu i PS Aleksinac, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. K. (40) i N. Đ. (42) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.

ПРОНАЂЕН УКРАДЕНИ АУТОМОБИЛ: БМВ узет у Београду, нађен у Крушевцу

Z. Grumić

Oni se sumnjiče da su 5. septembra ove godine, na teritoriji Palilule u Beogradu, ukrali automobil marke „BMV“ vlasništvo  jednog Beograđanina (30).

Policija je potom ukradeno neoštećeno vozilo pronašla na teritoriji Kruševca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

