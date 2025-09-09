Hapšenja i istraga

UHAPŠEN ALBANAC NA MERDARU: Osumnjičen za zločine tzv. OVK u Podujevu u junu 1999.

09. 09. 2025. u 10:05

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina, na administrativnom prelazu Merdare, uhapsili su H. H. (1948) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin.

УХАПШЕН АЛБАНАЦ НА МЕРДАРУ: Осумњичен за злочине тзв. ОВК у Подујеву у јуну 1999.

FOTO: Arhiva novosti

Sumnja se da je u junu 1999. godine u Podujevu (AP KIM) u saizvršilaštvu, sa nekoliko pripadnika „OVK“, vatrenim oružjem, lišio života civila srpske nacionalnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

