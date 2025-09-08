KRAO AUTOMOBILE I GORIVO: Osumnjičeni uhapšen u Zaječaru
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili Đ. Ž. (25) iz okoline Zaječara, zbog sumnje da je ukrao automobile marke "ford" i "sitroen".
On je osumničen za četiri krivična dela krađe, saopšteno je iz Policijske uprave u Zaječaru.
Sumnja se da je on 7. septembra u okolini Zaječara, iskoristivši nepažnju vlasnika koji je ostavio ključ u bravi, ukrao "ford" i pobegao.
Patrola ga je ubrzo uočila i zaustavila, a utvrđeno je da ne poseduje vozačku dozvolu.
On je osumnjičen i da je prethodno u Alibunaru ukrao "sitroen", a potom je na dve benzinske stanice, u Zaječaru i Negotinu, natočio gorivo i pobegao.
Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.
(Tanjug)
