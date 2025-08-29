Hapšenja i istraga

KRIVIČNA PRIJAVA PANČEVCU: Ilegalno držao oružje

Zagorka Uskoković

29. 08. 2025. u 14:29

POLICIJA u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv muškarca (59) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПАНЧЕВЦУ: Илегално држао оружје

Foto: MUP

Kriminalistička policija je u Ivanovu izvršila pretres stana i drugih prostorija, koje koristi osumnjičeni i tom prilikom pronašla pušku, skraćenu pušku, pištolj i više komada municije za pušku i pištolj raznog kalibra.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!