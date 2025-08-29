Hapšenja i istraga

STARIJIM ŽENAMA IZ RUKE NA ULICI OTIMAO NOVČANIKE I TORBE: Krivična prijava protiv E.O. (37) osumnjičenog za teške krađe

Ljiljana Preradović

29. 08. 2025. u 10:13

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su meštanina E. O. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela teška krađa.

СТАРИЈИМ ЖЕНАМА ИЗ РУКЕ НА УЛИЦИ ОТИМАО НОВЧАНИКЕ И ТОРБЕ: Кривична пријава против Е.О. (37) осумњиченог за тешке крађе

Z. Grumić

Sumnja se da je, u dva navrata, u junu i avgustu, na ulici otimao starijim ženama novčanike iz ruke ili torbe.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

