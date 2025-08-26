PRITVOR MALOLETNIM RAZBOJNICIMA: Policija rasvetlila pokušaj ubistva u Kraljevu

INTEZIVNIM radom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu rasvetlili su krivično delo ubistvo u pokušaju izvršeno još 13. avgusta u gradu na Ibru.

G.Šljivić

Uz krivičnu prijavu, naime, Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu dovedeni su šesnaestogodišnji i sedamnaestogodišnji Kraljevčani zbog sumnje da su počinili krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

Kako je saopštila PU Kraljevo, oni se sumnjiče da su 13. avgusta, u kraljevačkom naselju Ribnica, maskirani nasrnuli na dva maloletna sugrađanina koja su sedela na klupi. Tom prilikom je sedamnaestogodišnjak čekićem pokušao da udari petnestogodišnjaka u predelu glave, a drugi osumnjičeni ga je nožem povredio u predelu lica, u nameri, kako se sumnja, da ga liše života.

Šesnaestogodišnji osumnjičeni je nasrnuo nožem i na drugog oštećenog, četrnaestogodišnjaka, i naneo mu laku povredu u predelu noge, nakon čega su pobegli sa mesta događaja.

Posle saslušanja, sudije za maloletnike odredio je osumnjičenima pritvor do 30 dana.