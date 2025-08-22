Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MINISTAR DAČIĆ: Zaplenjeno oko 30 kilograma droge, uhapšen muškarac u Beogradu

V.N.

22. 08. 2025. u 14:10

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili ukupno oko 30 kilograma droge i uhapsili B.M. (45) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ОГЛАСИО СЕ МИНИСТАР ДАЧИЋ: Заплењено око 30 килограма дроге, ухапшен мушкарац у Београду

Foto: Tanjug

Policija je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi zaplenila oko 28 kilograma marihuane i oko 2,2 kilograma kokaina, kao i 81.350 evra i 9.560 dinara, saopšteno je iz MUP-a.

 -Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu- izjavio je Dačić.

