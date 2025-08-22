Hapšenja i istraga

„PAO“ DILER: Kraljevčanin uhapšen zbog (pre)prodaje kanabisa

Goran Ćirović

22. 08. 2025. u 13:22

​Zbog sumnje da je (pre)prodavao drogu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su N.M.(25) iz ovog grada.

„ПАО“ ДИЛЕР: Краљевчанин ухапшен због (пре)продаје канабиса

G.Šljivić

Policija je juče, u poslepodnevnim satima, u Miločaju kod Kraljeva, u motornom delu autpmobila „BMV“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla i zaplenila više od 100 grama kanabisa koji je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE MINISTAR DAČIĆ: Zaplenjeno oko 30 kilograma droge, uhapšen muškarac u Beogradu
Hapšenja i istraga

0 1

OGLASIO SE MINISTAR DAČIĆ: Zaplenjeno oko 30 kilograma droge, uhapšen muškarac u Beogradu

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili ukupno oko 30 kilograma droge i uhapsili B.M. (45) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

22. 08. 2025. u 14:10

Politika
Tenis
Fudbal
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!

ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!