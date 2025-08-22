„PAO“ DILER: Kraljevčanin uhapšen zbog (pre)prodaje kanabisa
Zbog sumnje da je (pre)prodavao drogu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su N.M.(25) iz ovog grada.
Policija je juče, u poslepodnevnim satima, u Miločaju kod Kraljeva, u motornom delu autpmobila „BMV“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla i zaplenila više od 100 grama kanabisa koji je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
