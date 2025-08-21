POSLANIK U PRITVORU, AKTIVISTKINJI NANOGVICCA: Odluka Osnovnog suda u Novom Sadu

REŠENjEM sudije za prethodni postupak osnovnog suda u Novom sadu Radivoju Jovoviću (41), poslaniku Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini Vojvodine, osumnjičenom za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, određen je pritvor do 30 dana.

FOTO:Lj.P.

Ova mera izrečena mu je zbog osobitih okolnosti koje ukazuju na osnovanu bojazan da će osumnjičeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Pritvor po ovom rešenju, kako navode u Osnovnom sudu u Novom sadu, može trajati do 18. septembra, a na navedeno rešenje stranke imaju pravo žalbe u zakonskom roku krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Novom Sadu.

Osumnjičenoj I.Č. (25), inače, aktivistikinji PSG izrečena je mera zabrane napuštanja stana sa elektonskim nadzorom, i ova mera može trajati do 20. novembra. Njoj je tromesečni kućni pritvor određen zbog postojanja osoboitih okolnosti koje ukazuju na osnovanu bojazan da će osumnjičena u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Na ovo rešenje stranke imaju pravo žalbe u zakonskom roku krivičnom vanpretresnom veću novosadskog Osnovnog suda.

Kako smo ranije objavili, njih dvoje su uhapšeni 19. avgusta tokom blokade novosadskih pravosudnih organa. Oni se, kako je saopštila novosadska policija sumnjiče da su tokom neprijavljenog javnog okupljanja ispred Osnovnog suda u Novom Sadu, fizički sprečavali javnog tužioca da uđe u zgradu suda.

Sumnja se, takođe da je R. J. odgurnuo policijskog službenika i da ga je vređao, pa se on tereti i za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.