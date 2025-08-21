Hapšenja i istraga

UHAPŠEN LAZAREVČANIN ZBOG RAZBOJNIŠTVA: Uz pretnju pištoljem iz kladionice oteo novac

Zagorka Uskoković

21. 08. 2025. u 12:57

U OSNOVNOM javnom tužilaštvu u Lazarevcu, priveden je M. P. (35) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

УХАПШЕН ЛАЗАРЕВЧАНИН ЗБОГ РАЗБОЈНИШТВА: Уз претњу пиштољем из кладионице отео новац

Foto: Profimedia

On se sumnjiči da je 19. avgusta oko 23 časa u jednoj kladionici u Lazarevcu, uz pretnju pištoljem od radnice oduzeo oko 50.000 dinara, a potom pobegao. Uhapšen je juče i sa krivičnom prijavom doveden u OJT. Doneta je naredba o sprovođenju istrage i predloženo sudiji za prethodni postupak da mu se odredi pritvor.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U ŠUPLJINE PASATA SAKRILA 70 DEČJIH TRENERKI POZNATE MARKE: Uhapšena osumnjičena za krijumčarenje i neovlašćenu upotrebu tuđeg poslovnog ime
Hapšenja i istraga

0 0

U ŠUPLJINE "PASATA" SAKRILA 70 DEČJIH TRENERKI POZNATE MARKE: Uhapšena osumnjičena za krijumčarenje i neovlašćenu upotrebu tuđeg poslovnog ime

U NASTAVKU akcije na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, odredili su zadržavanje T. M. (23) iz Zvornika, državljanki BiH zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela krijumčarenje i neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

21. 08. 2025. u 13:03

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma

KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma