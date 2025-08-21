AKCIJA LESKOVAČKE POLICIJE: Zaplenjeno osam kilgorama kokaina - uhapšen Makedonac

PRIPADNICI MUP, Policijske uprave u Leskovcu , zaplenili su oko 8 kilograma kokaina i uhapsili S. I. (44), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP

- Policija je na auto-putu kod Brestovca, u automobilu „ford“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla devet paketa u kojima je bio kokain. Osumnjičenom je, po ovlašćenju višeg javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - istakao je ministar policije Ivica Dačić i zahvalio svim pripadnicima policije koji su učestvovali u ovoj akciji.