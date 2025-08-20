Hapšenja i istraga

UHAPŠEN POLICAJAC I JOŠ SEDAM OSOBA: Falisfikovali međunarodne vozačke dozvole

Zagorka Uskoković

20. 08. 2025. u 14:53

PRIPADNICI Sektora unutrašnje kontrole (SUK), u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Jagodina, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su osam osoba.

УХАПШЕН ПОЛИЦАЈАЦ И ЈОШ СЕДАМ ОСОБА: Фалисфиковали међународне возачке дозволе

Foto: D. Goll

Oni se sumnjiče da su izvršili  više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja. Priveden je policijski službenik PU Jagodina N. R. (34), dok se fizička lica Z. V. (50), U. K. (29) i M. Lj. (35) terete za krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju.

Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo falsifikovanje isprave uhapšeni su L. P. (23), M. Ž. (62), M. A. (43) i B. M. (25).

Kako se sumnja, N. R. je od 4. 3. 2022. do 10. 9. 2024. godine u dogovoru sa Z. V, U. K. i M. Lj, prilikom postupanja po, ukupno trinaest zahteva za zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije, iste pozitivno rešio, iako je znao da su fizička lica u upravnom postupku kao dokaz o položenom vozačkom ispitu za određenu kategoriju vozila, priložile falsifikovanu inostranu vozačku dozvolu neke od zemalja članica Evropske unije ili Švajcarske Konfederacije. Te falsifikate  su im prethodno pribavili navedeni saučesnici.

Potom, kako se sumnja, N. R. zamenjene falsifikovane inostrane vozačke dozvole nije prosledio naznačenom inostranom organu izdavanja, što je, prema Pravilniku o vozačkim dozvolama, bio u obavezi da uradi.

L. P, M. Ž, M. A. i B. M. su najpre uz pomoć Z. V, U. K. i M. Lj. stekli uslov da se prijave na teritoriji Svilajnca i prema njihovim instrukcijama i davanjem izvesne količine novca su, kako se sumnja, dalje upućivani kod N. R. radi zamene falsifikovanih inostranih vozačkih dozvola za srpske, koje on dalje nije uputio nadležnim organima na proveru autentičnosti.

Takođe, policijski službenik N. R. se sumnjiči da u periodu od avgusta do sredine septembra 2022. godine, u Policijskoj stanici Svilajnac, prilikom postupanja po naredbi Prekršajnog suda u Jagodini i presudi istog suda, nije preduzeo službene radnje da se od jednog kažnjenog vozača iz Svilajnca oduzme vozačka dozvola, iako su za to postojali zakonski uslovi.

Kako se sumnja, N. R. je u evidenciju Jedinstvenog informacionog sistema MUP-a uneo netačne podatke o dužini trajanja izrečene zaštitne mere zabrana upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije, tako što je evidentirao da ona traje tri umesto jedanaest meseci, pa je kažnjenom vozaču pribavio korist u vidu neoduzimanja vozačke dozvole i umanjenja dužine trajanja zaštitne mere za osam meseci.

Osumnjičenima N. R, Z. V, U. K. i M. Lj. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su L. P, M. Ž, M. A. i B. M, uz krivičnu prijavu, privedeni u VJT.

