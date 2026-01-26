Politika

VUČIĆ O POBEDI VATERPOLISTA: Hvala im za ogromnu radost, Vlada ima sad sednicu da im isplati novac

26. 01. 2026. u 09:06

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je jutarnjeg programa na Blic TV gde je govorio o pobedi vaterpolista nad Mađarskom.

Foto: Printscreen/BlicTV

- Moje je da im čestitam, da im se zahvalim za ogromnu radost. Vlada ima sednicu da im isplati novac. Doneli su veliku radost. Viktor je prvo meni pustio poruku. Dogovorili smo se da se vidimo. Mi to kao braća i prijatelji - kazao je Vučić, navodeći da se posle utakmice čuo sa mađarskim premijerom.

