VUČIĆ O POBEDI VATERPOLISTA: Hvala im za ogromnu radost, Vlada ima sad sednicu da im isplati novac

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku u finalu Evropskog prvenstva 2026. održanom u Beogradu, krunisavši tako maestralan povratak na najveću scenu. Konačan rezultat, 10:7, uopšte i ne oslikava veliku borbu koja se vodila za zlato u bazenu Beogradske arene, gde je blistao golman Milan Glušac, apsolutni junak i šampionata, i velikog finala, kao i iskusni Dušan Mandić - i u napadu, a još više u odbrani. Baš zato je iz srpske prestonice, uz njihove majstorije, ali i svih iz srpske reprezentacije - iznova poslata poruka svetu: Srbija je u vaterpolu - najbolja!