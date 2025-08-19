PRETRESI NA VIŠE LOKACIJA: Velika akcija UKP, zaplenjeno preko 1.5 tona marihuane
OVOM akcijom UKP-a, koja se sprovodi po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, razbijena je jedna od najvećih narko-mreža u prestonici.
Na teritoriji Beograda u toku je velika akcija hapšenja koju sprovode pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog proizvodnje i stavljanja u promet droge, saznaje Tanjug.
(Tanjug)
