Hapšenja i istraga

PRETRESI NA VIŠE LOKACIJA: Velika akcija UKP, zaplenjeno preko 1.5 tona marihuane

Dimitrije Krsmanović

19. 08. 2025. u 15:12

OVOM akcijom UKP-a, koja se sprovodi po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, razbijena je jedna od najvećih narko-mreža u prestonici.

ПРЕТРЕСИ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА: Велика акција УКП, заплењено преко 1.5 тона марихуане

Foto Shutterstock

Na teritoriji Beograda u toku je velika akcija hapšenja koju sprovode pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog proizvodnje i stavljanja u promet droge, saznaje Tanjug.

U oviru te akcije zaplenjena je rekordna količina droge odnosno do sada je pronađeno više od 1,5 tona marihuane, a pretresi na više lokacija su u toku.

(Tanjug)

