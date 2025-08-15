ALBANCI UHAPŠENI NA HORGOŠU UČESTVOVALI U OTMICI I UBISTVU MARKA JELIĆA IZ ORAHOVCA: Ovaj slučaj i u optužnici protiv Tačija

DVOJICA Albanaca, koja su uhapšena na graničnom prelazu Horgoš, H. E. (49) i B. E. (52) sumnjiče se da su kao pripadnici takozvane OVK učestvovali u otmici i ubistvu Srbina Marka Jelića u Orahovcu u avgustu 1999. godine.

foto d.z.

Oni se terete za ratni zločin nad civilnim stanovništvom, a kako se sumnja 9. avgusta 1999. godine u Orahovcu u saizvršilaštvu sa više pripadnika takozvane OVK uz upotrebu fizičke sile, vatrenog oružja i ozbiljnih pretnji po život i telo oteli su civila srpske nacionalnosti Marka Jelića i odveli ga u nepoznatom pravcu. Otetog Srbina od tada niko više nije video, izgubio mu se svaki trag i danas se vodi kao nestalo lice.

Inače, slučaj otmice Marka Jelića iz kuće u Orahovcu i ubistva nalazi se i u optužnici protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krsnićija i Redžepa Seljimija pred Specijalnim sudom Kosova u Hagu. Oni su optuženi za 43 nelegalna zatvaranja 407 pritvorenika od kojih su velika većina Srbi i od kojih je najmanje 102 nesumnjivo ubijeno.

U toj optužnici je navedeno da je Jelić poslednji put viđen u pritvoru OVK i da su članovi njegove porodice bili maltretirani danima nakon što je on otet. Njegovog oca su pretukli, majku i ženu maltretirali, a imovinu uništili i opljačkali.

Markova žena Stamena svedočila je video linkom u oktobru prošle godine na tom suđenju Tačiju u ostaloj trojici. Ona je ispričala da su im u kuću tog 9. avgusta dok su bili sa decom od dve i tri godine ušla trojica pripadnika OVK, dvojica u uniformi, a treći u civilu i da su svi imali oko 20 godina i odveli Marka. Kazala je da su ti isti ljudi nekoliko dana posle ponovo došli i tražili novac da ga vrate. Kako je rekla oni su bili iz Orahovca, a jednog je i prepoznala, jer je živeo u njihovom kraju i prezivao se Bugari.

Ispričala je i da je njena svekrva išla kod komadanta OVK u Orahovcu Ismeta Tare i molila ga da joj puste sina, ali od toga nije bilo ništa.

Stamena Jelić je u sudnici rekla da je pre Marka u junu 1999. godine u njihovom komšiluku u Orahovcu OVK otela još nekoliko Srba, koje su držali zatvorene u policijskoj stanici i vatrogasnom domu i da je kasnije pronađeno samo telo ubijenog Pante Grkovića.

Marko Jelić radio je tih dana kao prevodilac predstavnika OEBS-a Frenka Ledvidža, kojem je porodica prijavila njegovu otmicu, kao i KFOR-u. Kako Stamena Jelić kaže Ledvidž ih je posle toga izveo sa Kosova i Metohije u Crnu Goru, pa su nastavili da žive u Beranama.

- Najviše bismo voleli da znamo šta se desilo sa Markom, da nađemo bar neku kost da ga dostojanstveno sahranimo, da znamo gde je, da odemo da se isplačemo kad nam je teško - kazala je Stamena Jelić na suđenju.