NASTAVLJENA HAPŠENJA BLOKADERA SILEDŽIJA: Policija privodi odgovorne za divljačko nasilje u Srbiji (VIDEO)

POLICIJA je počela sa hapšenjem blokadera siledžija koji su pravili nerede i izazivali haos širom Srbije.

Još dva vandala lišena su slobode

Pripadnici policije uhapsili su blokadere teroriste K.D i A.O. zbog izazivanja nereda na protestima.

Padaju blokaderi širom Srbije

U poslepodnevnim časovima uhapšena su još dvojica blokadera u Srbiji.

Jedan od njih je D.B. sa nadimkom "Henfri".

Pogledajte snimak hapšenja:

Takođe, uhapšen je još jedan blokader.

Uhapšen muškarac koji je kamenicama gađao policiju kod Pravnog

Policija je u Begradu uhapsila blokadera P.Z. koji je identifikovan da je ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gađao policiju kamenicama i drugim predmetima.

Hapšenje i u Odžacima

U Odžacima je uhapšen M.S.

Lisice na ruke stavljene su i M.M.iz Odžaka.

Priveden V.P.

U Novom Sadu uhapšen je V. P.

Hapšenje u Vrbasu

Uhapšen je P.O. iz Vrbasa (38), jer je na neprijavljenom skupu 12. avgusta na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS.

U Vrbasu je uhapšen i V.V. (47).

Lisice na ruke stavljene su i D.P. (51).

Hapšenje u Novom Sadu

Uhapšen je i O.V. (20) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvari, 12. avgusta oko 23. 30 časova u Novom Sadu, na štetu Gradske uprave za imovinu.

Hapšenje blokadera nasilnika u Beogradu

Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su, zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike, N.K. (19), J. N. (17), J.Đ. (19).

Izvršena je konsultacija sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama navedenih lica ima elemenata krivičnog dela, kao i da se dva punoletna lica zadrže do 48 časova, a da se maloletnom licu krivična prijava podnese u redovnom postupku.