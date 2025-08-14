NASTAVLJENA HAPŠENJA BLOKADERA SILEDŽIJA: Policija privodi odgovorne za divljačko nasilje u Srbiji (VIDEO)
POLICIJA je počela sa hapšenjem blokadera siledžija koji su pravili nerede i izazivali haos širom Srbije.
Još dva vandala lišena su slobode
Pripadnici policije uhapsili su blokadere teroriste K.D i A.O. zbog izazivanja nereda na protestima.
Padaju blokaderi širom Srbije
U poslepodnevnim časovima uhapšena su još dvojica blokadera u Srbiji.
Jedan od njih je D.B. sa nadimkom "Henfri".
Pogledajte snimak hapšenja:
Takođe, uhapšen je još jedan blokader.
Uhapšen muškarac koji je kamenicama gađao policiju kod Pravnog
Policija je u Begradu uhapsila blokadera P.Z. koji je identifikovan da je ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gađao policiju kamenicama i drugim predmetima.
Hapšenje i u Odžacima
U Odžacima je uhapšen M.S.
Lisice na ruke stavljene su i M.M.iz Odžaka.
Priveden V.P.
U Novom Sadu uhapšen je V. P.
Hapšenje u Vrbasu
Uhapšen je P.O. iz Vrbasa (38), jer je na neprijavljenom skupu 12. avgusta na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS.
U Vrbasu je uhapšen i V.V. (47).
Lisice na ruke stavljene su i D.P. (51).
Hapšenje u Novom Sadu
Uhapšen je i O.V. (20) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvari, 12. avgusta oko 23. 30 časova u Novom Sadu, na štetu Gradske uprave za imovinu.
Hapšenje blokadera nasilnika u Beogradu
Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su, zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike, N.K. (19), J. N. (17), J.Đ. (19).
Izvršena je konsultacija sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama navedenih lica ima elemenata krivičnog dela, kao i da se dva punoletna lica zadrže do 48 časova, a da se maloletnom licu krivična prijava podnese u redovnom postupku.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)