NA ZVEZDARI UHAPŠENA DVOJICA TINEJDŽERA ZBOG MARIHUANE: Droga stigla avionom iz Madrida

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, Uprave granične policije i Uprave carina, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.Ć. (18) i jednog sedamnaestogodišnjaka.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod osumnjičenih pronašla oko 500 grama biljne materije zelene boje nalik na marihuanu, a koja im je prethodno stigla avionom kao pošiljka iz Madrida.

Osumnjičenom V.Ć. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, dok će protiv sedamnaestogodišnjaka biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.