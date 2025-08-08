Hapšenja i istraga

NA ZVEZDARI UHAPŠENA DVOJICA TINEJDŽERA ZBOG MARIHUANE: Droga stigla avionom iz Madrida

Zagorka Uskoković

08. 08. 2025. u 13:34

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, Uprave granične policije i Uprave carina, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.Ć. (18) i jednog sedamnaestogodišnjaka.

НА ЗВЕЗДАРИ УХАПШЕНА ДВОЈИЦА ТИНЕЈЏЕРА ЗБОГ МАРИХУАНЕ: Дрога стигла авионом из Мадрида

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod osumnjičenih pronašla oko 500 grama biljne materije zelene boje nalik na marihuanu, a koja im je prethodno stigla avionom kao pošiljka iz Madrida.

Osumnjičenom V.Ć. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, dok će protiv sedamnaestogodišnjaka biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POROĐAJI BILI NASILNI: Marica Mihajlović i Jelena Ivković svedočile na suđenju ginekologu Marku M.
Zločin

0 1

POROĐAJI BILI NASILNI: Marica Mihajlović i Jelena Ivković svedočile na suđenju ginekologu Marku M.

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici juče je nastavljeno suđenje Marku M. (45) iz Rume, lekaru ginekologu koji je bio zaposlen u Opštoj bolnici u ovom gradu, optuženom za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović (27) iz Šida i Jelenom Ivković (27) iz Rume. Reč je o prvom suđenju u Srbiji koje se vodi za ovo krivično delo sa smrtnim ishodom, pošto su obe bebe preminule. Ginekologu se na teret stavlja teško delo protiv zdravlja, odnosno nesavesno pružanje lekarske pomoći.

08. 08. 2025. u 11:28

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!

ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!