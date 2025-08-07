Hapšenja i istraga

MASOVNA TUČA U BUJANOVCU: Maloletnik izboo devetnaestogodišnjaka - Određen mu pritvor

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

07. 08. 2025. u 12:15

DEVETNAESTOGODIŠNjI Albanac izboden je nožem u masovnoj tuči koja se dogodila u noći između utorka i srede u Bujanovcu, a njega je kako se sumnjiči ubio maloletni Albanac kome je određen pritvor do 30 dana.

МАСОВНА ТУЧА У БУЈАНОВЦУ: Малолетник избоо деветнаестогодишњака - Одређен му притвор

bujanovac Sedište Nacionalnog saveta Albanaca oduvek u ovom gradu, Foto J. S.

Veliki broj učesnika u tuči, kao i broj povređenih zadao je juče glavobolju istražnimorganima, tako da je na osnovu raspoloživih informacija glavna tužiteljka Danijela Trajković potvrdila da je dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužioca u Vranju prijavljeno da je dana 6.8.2025. godine u Bujanovcu došlo do fizičkog obračuna više lica u kom je jedno lice A.M. (rođen 2006. godine) zadobilo teške telesne povrede opasne po život u vidu ubodnih rana u predelu grudnog koša, usled kojih povreda je preminulo u Kliničkom centru u Nišu.

U Zdravstenom centru u Vranju gotovo čitavog dana se ukazivala medicinska pomoć ostalim učesnicima događaja.

Od strane policije obavljena je forenzička obrada lica mesta i radi se na utvrđivanju okolnosti događaja i identifikaciji izvršioca krivičnog dela Ubistvo i eventualno drugih krivičnih dela protiv života i tela zbog povreda koje se identifikuju kod drugih učesnika.

U tužilaštvu kažu da će se po okončanju postupka otkrivanja izvršioca i prikupljanja dokaza naknadno oglasiti. "Novostima" je potvrđeno da je masovnoj tuči u Kosovskoj ulici prethodila svađa i da su se vinovnici jurili automobilima. Uzrok je nepoznat. Maloletnik koji se sumnjiči za ubistvo je takođe medicinski zbrinut u više službi vranjske Bolnici i najverovatnije upućen za Niš zbog potreba da ga zbrine maksilofacijalni hirurg.

Pored povređenih, lekarima se juče javila i majka dečaka koji je izvršio ubistvo. Više detalja će biti svakako poznato nakon opsežne akcije koju sprovodi vranjska i bujanovačka policija.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima