MASOVNA TUČA U BUJANOVCU: Maloletnik izboo devetnaestogodišnjaka - Određen mu pritvor

DEVETNAESTOGODIŠNjI Albanac izboden je nožem u masovnoj tuči koja se dogodila u noći između utorka i srede u Bujanovcu, a njega je kako se sumnjiči ubio maloletni Albanac kome je određen pritvor do 30 dana.

bujanovac Sedište Nacionalnog saveta Albanaca oduvek u ovom gradu, Foto J. S.

Veliki broj učesnika u tuči, kao i broj povređenih zadao je juče glavobolju istražnimorganima, tako da je na osnovu raspoloživih informacija glavna tužiteljka Danijela Trajković potvrdila da je dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužioca u Vranju prijavljeno da je dana 6.8.2025. godine u Bujanovcu došlo do fizičkog obračuna više lica u kom je jedno lice A.M. (rođen 2006. godine) zadobilo teške telesne povrede opasne po život u vidu ubodnih rana u predelu grudnog koša, usled kojih povreda je preminulo u Kliničkom centru u Nišu.

U Zdravstenom centru u Vranju gotovo čitavog dana se ukazivala medicinska pomoć ostalim učesnicima događaja.

Od strane policije obavljena je forenzička obrada lica mesta i radi se na utvrđivanju okolnosti događaja i identifikaciji izvršioca krivičnog dela Ubistvo i eventualno drugih krivičnih dela protiv života i tela zbog povreda koje se identifikuju kod drugih učesnika.

U tužilaštvu kažu da će se po okončanju postupka otkrivanja izvršioca i prikupljanja dokaza naknadno oglasiti. "Novostima" je potvrđeno da je masovnoj tuči u Kosovskoj ulici prethodila svađa i da su se vinovnici jurili automobilima. Uzrok je nepoznat. Maloletnik koji se sumnjiči za ubistvo je takođe medicinski zbrinut u više službi vranjske Bolnici i najverovatnije upućen za Niš zbog potreba da ga zbrine maksilofacijalni hirurg.

Pored povređenih, lekarima se juče javila i majka dečaka koji je izvršio ubistvo. Više detalja će biti svakako poznato nakon opsežne akcije koju sprovodi vranjska i bujanovačka policija.