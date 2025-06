BORBENIM VOZILOM USMRTIO ČITAVU PORODICU: Ovo je presuda vojniku koji je izazvao stravičan udes kod Raške

PRIPADNIK Vojske Srbije M.V. iz Niša pred Višim sudom u Kraljevu osuđen je na 12 godina zatvora, jer je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradali Danijel Lazović, njegovo troje dece od 10, 7, i jedne godine i njihova komšinica Dijana. Teška nesreća se dogodila 21. septembra na putu Kraljevo - Raška kada je optuženi, upravljajući vozilom marke "PASARS" pod dejstvom alkohola prešao u suprotnu traku i pregazio automobil u kom koji se kretao iz suprotnog smera.

Ovu informaciju potvrdio je Oliver Madić, advokat Mirjane Lazović, jedine preživele u teškoj nesreći, kojoj su poginuli muž i troje dece.

- Glavno ročište je bilo 2. juna, a presuda je objavljena juče. M.V. je osuđen na kaznu zatvora od 12 godina, jer je upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola prešao u drugu kolovoznu traku i sudario se sa automobilom u kom su se nalazili članovi porodice Lazović i njihova komšinica - rekao je advokat.

Kako navodi advokat, optuženi i njegov branilac nisu osporavali krivicu za nesreću u kojoj je stradalo pet osoba, ali je optuženi negirao da je tog dana konzumirao alkohol.

- Na teret mu se stavlja i da je tog dana vozio pod dejstvom 0.37 alkohola u krvi. Optuženi je osporavao da konzumirao alkohol, tvrdeći da je veče pre, tokom večere popio četiri piva. Međutim veštaci su utvrdili da je alkohol konzumirao tog dana, jer bi se inače dejstvo alkohola prošlo da je pio veče pre. Mislim da je sud uvažio mišljenje veštaka - navodi advokat Madić.

Kupili pivo na pumpi

Prema rečima advokata, vojnici su tog dana krenuli u kasarnu da ostave vojna vozila. Tokom vožnje, napravili su pauzu i svratili na benzinsku pumpu gde su kupili pivo.

- Kamere benzinske pumpe na kojoj su napravili pauzu, pokazale su da su vojnici kupili pivo. Oni su na svedočenju naveli da su kupili, ali da ga nisu pili tokom vožnje. Policija tokom uviđaja nije pronašla pivo u vojnim vozilima - tvrdi advokat.

Pet godina zabrane upravljanja vozilom

Iz Višeg suda u Kraljevu saopštili su da je okrivljenom izrečena i mera bezbednosti zabrane upravljanja vozilom "B" i "C" kategorije.

Nepravosnažnom presudom Višeg suda u Kraljevu okrivljeni M.V. iz Niša osuđen je zbog krivičnog dela Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja na kaznu zatvora od 12 godina u koju mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru od 21.9.2024. godine do upućivanja u zavod za izvršenje krivičnih sankcija. Istom presudom, okrivljenom je izrečena mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom "B" i "C" kategorije u trajanju od pet godina, računajući do dana pravosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove mere - rekli su iz suda.

Poginuo otac sa troje dece i komšinica

Podsetimo, na magistralnom putu Kraljevo – Raška 21. septembra 2024. godine došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili putnički automobil i vozilo Vojske Srbije.

U nesreći su poginuli Danijel L. iz Raške, inače pripadnik Vojske Srbije, njegovih deca od 10,7 i jedne godine, kao i njihova komšinica Dijana (27).

Danijelova supruga Mirjana jedina je preživela.

