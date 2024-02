ZA DVE SMRTI PRETI MU 12 GODINA: Optužnica protiv građevinskog inspektora M. B. za urušavanje mosta u Ovčar Banji

NEZAPAMĆENA tragedija u kojoj su u oktobru 2022. godine prilikom rušenja visećeg mosta u Ovčar Banji kod Čačka nastradale Milene Erić (65) i Ljubice Mijatović (72), obe iz Zvornika, konačno će naći svoj epilog na - sudu.

Sajle visećeg mosta pukle pod težinom, Foto V. Ilić

Jer, Više javno tužilaštvo u Čačku podiglo je optužnicu protiv građevinskog inspektora M. B. iz ovog grada, koji se sumnjiči za teško delo protiv opšte sigurnosti, za koje je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina.

- Optužnica protiv M. B. podignuta je 18. septembra prošle godine, koja je potvrđena rešenjem Višeg suda u Čačku 21. decembra 2023. godine. Nakon toga, Apelacioni sud u Kragujevcu je 30. januara ove godine odbio žalbu branioca okrivljenog, koja je podneta protiv rešenja o potvrđivanju optužnice, pa je sud zakazao glavni pretres - rekla nam je vršilac funkcije glavnog javnog tužioca u Čačku Mirjana Tomašević Đondrić.

Nesreća se dogodila kada se urušio viseći most u Ovčar Banji, a sa koga je u Zapadnu Moravu upalo dvadesetak hodočasnika iz Republike Srpske, koji su bili u poseti ovdašnjim manastirima. Iako su ih sveštenici, koji su sa njima bili na hodočašću, upozorili da preko mosta ne bi trebalo da u isto vreme prelazi više od pet osoba, putnici su krenuli u etapama od po dvadesetak ljudi. U jednom momentu, baš dok je na sredini mosta bilo najmanje 15 ljudi, sajle su pod težinom popustile i most se urušio. U vodi se našlo dvadesetak ljudi, mnogi su sami uspeli da doplivaju do obale, druge su izbavili spasioci, dok za dve žene nije bilo spasa.

Istraga je utvrdila da su se žene utopile u relativno plitkoj vodi, na dubini od metar i po, odnosno samo 70 centimetara, jer ih je most poklopio. Prva, koja je nastradala na većoj dubini, bila je pritisnuta podom same konstrukcije mosta, a druga se upetljala u sajle. Pri padu mosta povređeno je još deset osoba.

Viseći most na Moravi, inače, sagrađen je šezdesetih godina prošlog veka, i to u organizaciji nekoliko meštana Banje i Čačana. Nezvanično saznajemo, most nikada nije dobio upotrebnu dozvolu od nadležnih organa, i rešenjem građevinskog inspektora pre nekoliko godina stavljen je van upotrebe.

Bio suspendovan zbog mita

GRAĐEVINSKI inspektor, koji je zaposlen u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor, potvrđeno nam je u ovoj Upravi, suspendovan je još u aprilu prošle godine. Razlog, kako saznajemo, nije nesreća u Ovčar Banji, već to što ga je čačanska policija lane uhapsila zbog sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita. Naime, postojala je sumnja da je M. L. predao građevinskom inspektoru M. B. više od 10.000 evra kako mu on ne bi konstatovao utvrđene nepravilnosti na stambenoj zgradi koju gradi u Čačku, kao i da mu pomogne u dobijanju upotrebne dozvole za ovu zgradu.