BOROVČANIN: Poziv srpskim i globalnim kompanijama da budu sponzori brend ambasadorima EXPO 2027

POSLE uspešne posete i predstavljanja prvog brend ambasadora EXPO 2027 Juseina Bolta, direktor preduzeća Expo 2027 Dušan Borovčanin je pozvao kompanije iz Srbije i inostranstva da se priključe ovom projektu u vidu sponzora i da zajedno doprinesu većoj promociji Ekspa u svetu kao globalne manifestacije, koja donosi međunarodnu prepoznatljivost i prilike svim zemljama učesnicama ove izložbe.

Foto: I. Marinković

- Sarađujemo i sarađivaćemo sa domaćim i stranim kompanijama da dovedemo i druge ambasadore, među kojima će biti ne samo poznata strana imena, već i najpopularnija lica iz naše zemlje -rekao je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Dušan Borovčanin.

- spešan početak kampanje predstavlja uvod u promociju vrednosti koje nas sve spajaju – igru, umetnost i humanost - rekao je Borovčanin i podsetio da smo zahvaljujući baš tim vrednostima pobedili SAD, Tajland, Španiju i Argentinu u trci za EXPO 2027.

Prema njegovim rečima, temelj na kojima počiva EXPO 2027 obezbediće ne samo uspešnu manifestaciju tokom ta 93 dana, već i brojne prilike koje će uslediti nakon završetka Ekspa, a koje će se odnositi ne samo na jačanje naše zemlje u svim pogledima, već i celog regiona Zapadnog Balkana.

- Ono što ostaje Srbiji nakon Ekspa neće biti samo za današnje generacije, to je nasleđe za decenije ispred nas - rekao je on.

Po uzoru na praksu prethodnih izložbi, i EXPO 2027 Beograd koristi komunikacionu platformu globalno prepoznatljivih ličnosti za jačanje međunarodnog ugleda i brendiranja Srbije kao otvorene, kreativne i gostoljubive zemlje. Istovremeno, dodaje on, možemo očekivati i ambasadore iz različitih oblasti, ne samo sporta, već i muzike, filma, umetnosti, inovacija i sl. budući da su to sve teme koje će biti predstavljene kroz program EXPO 2027. „Samim tim, dragoceno nam je da poziv i informacije dođu do svih grupa interesovanja“, kazao je direktor.

- Za nas je velika čast i privilegija da svetske zvezde, kao što je Bolt, legendarni sprinter, stanu uz našu zemlju i budu naš glas pred milionima njihovih pratilaca i fanova i pozovu ih sve da dođu 2027. u Beograd i budu naši gosti - podvlači Borovčanin i dodaje da se Srbija borila da dobije priliku da bude domaćin međunarodne izložbe i da je stoga važno da nam što više ljudi dođe i upozna nas na pravi način.