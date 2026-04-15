Fico doneo odluku: Slovački premijer najavio nove mere

SLOVAČKA će verovatno zadržati ograničenja na kupovinu dizel goriva, ali će povećati taj dozvoljeni limit rekao je danas slovački premijer Robert Fico.

On je dodao i da je u planu zadržavanje odluke koja dozvoljava benzinskim stanicama da odrede više cene za automobile sa stranim tablicama, preneo je Rojters.

Slovačka vlada je usvojila mere na 30 dana u martu kako bi obezbedila dovoljne zalihe za lokalno tržište nakon što su globalne cene energenata porasle zbog rata u Iranu.

