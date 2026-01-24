ZARADA I DO 90.000€ GODIŠNJE, ALI NIKO NEĆE DA RADI: Ovo su top 5 najplaćenijih poslova u Nemačkoj

U NEMAČKOJ postoje dobro plaćeni poslovi koje niko ne želi da radi.

Nedostatak kvalifikovanih radnika je vruća tema u Nemačkoj: dok mnoga radna mesta ostaju nepopunjena zbog niskih plata ili uslova rada, postoje i dobro plaćena zanimanja koja niko ne želi da radi. Zvuči paradoksalno? Jeste. Evo pet takvih zanimanja koja deluju neprivlačno uprkos visokim platama, pišu nemački mediji.

Mesar - Tradicionalno zanimanje sa dobrim potencijalom zarade

Mesarima nije lako, a rad sa mesom i mrtvim životinjama nije za svakoga. Ipak, potencijal zarade u ovoj oblasti je značajan. Mesari mogu zaraditi i do 49.400 evra godišnje. Uprkos dobroj plati, zanimanje ostaje nepopularno zbog specijalizovanih zadataka i fizičkih zahteva.

Pogrebnik - unosno, ali izbegavano zanimanje

Posao pogrebnika podrazumeva svakodnevno suočavanje sa smrću. Mnogi ljudi izbegavaju ovaj emotivni teret. Ali oni koji se usude mogu dobro zaraditi u ovoj oblasti: mali pogrebni zavodi ili samozaposleni pogrebnici mogu zaraditi do 43.900 evra godišnje.

TV planer - organizacija u centru pažnje

TV planer, poznat i kao TV dizajner ili programski direktor, obezbeđuje nesmetanu organizaciju televizijskih produkcija. Uprkos potencijalnoj godišnjoj plati do 78.400 evra, ovo zanimanje nije naročito popularno. Neizvesna budućnost televizijske industrije i visok pritisak na poslu doprinose njegovoj nepopularnosti.

Odvoz smeća - čistoća se isplati

Mnoga deca sanjaju da voze kamion za smeće, izgledajući jednako kul kao i radnici na odvozu smeća. Nažalost, poslovi u odvozu smeća često imaju lošu reputaciju - iako bi svaki grad bez njih upao u haos.

Međutim,oni koji rade na rukovodećim pozicijama mogu zaraditi do 91.300 evra godišnje,na primer, u berlinskoj firmi za upravljanje otpadom. Čak i radnici na odvozu smeća zarađuju godišnju platu od 39.600 evra. Uprkos ovim atraktivnim platama, zanimanje ostaje nepopularno zbog svog imidža i fizičkih zahteva.

Sveštenstvo - poziv koji je dobro plaćen

Sveštenstvo i pastoralna služba su profesije koje se biraju iz uverenja. A plate su prilično respektabilne. Pastori i katolički sveštenici zarađuju u proseku oko 53.800 evra, a najviše pozicije dostižu i do 85.400 evra. Uprkos tim atraktivnim platama, profesija mnogima ostaje neprivlačna, pišu nemački mediji.

