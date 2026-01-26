DANAS SE SEĆAMO SVETIH MUČENIKA ERMILA I STRATONIKA: Veruje se da njihova moć čini čuda

DANAS, prema crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, vernici obeležavaju uspomenu na svete mučenike Ermila i Stratonika, kao i još nekoliko svetitelja koje Crkva preporučuje na molitveno prisećanje.

Sveti mučenici Ermil i Stratonik spadaju među najranije hrišćanske mučenike. Oni su stradali za Hrista u trećem veku naše ere. Prema predanju, Ermil je bio hrišćanin i đakon, dok je Stratonik, prvobitno tamničar, po uzoru na Ermilovo ispovedanje vere prihvatio Hrista i zajedno sa njim stradao.

Uz ove mučenike, liturgijski se kroz dan u crkvama pominju i drugi svetitelji koje pravoslavna tradicija s ljubavlju časti, među kojima su Sveti Jakov, episkop nisibijski i prepodobni Maksim Kapsokaliva, uz dozu tradicionalnih molitvenih spomena i setnih podsećanja na mučenički put ranih hrišćana.

Crkveni život i običaji na ovaj dan

U crkvama širom Srbije i pravoslavnog sveta danas se služe bogosluženja u čast pomenutih svetitelja, uz molitve za zdravlje i duhovno svetlo. Vernici tradicionalno posećuju liturgije, mole se za duhovno utemeljenje i sećaju se primera hrabrosti koji su ostavili mučenici kao uzor kršćanskog života.

Ovaj dan se praznuje i kao Pretprazništvo Bogojavljenja, pa se u nekim delovima Srbije verovalo da uoči ponoći, kao i za Bogojavljenje treba pomoliti. Veruje se da moć ovih svetitelja čini čuda, te da je pred nama posebna noć kada se svaka želja ispunjava.

U narodu se ovaj dan ne vezuje za intenzivne seoske običaje poput berbe letina ili specifičnih narodnih verovanja, ali je poštovanje i pojam svetosti mučeništva snažno prisutno. Mnogi domaćini danas posebno paze da dan protekne u duhovnoj koncentraciji - izbegava se nepotrebno radovanje ili rasprava, a više vremena se posvećuje molitvi i porodičnom okupljanju oko pravoslavnih vrednosti.

