TRAMPOV TRGOVINSKI RAT I NJEGOVE "POSLEDICE": Kako su rasle glavne svetske valute u odnosu na američki dolar u 2025. godini
TRGOVINSKI rat Donalda Trumpa bio je jedan od glavnih uzroka slabljenja američkog dolara tokom 2025. godine, gurajući neizvesnost u vezi s trgovinskom politikom na istorijski visok nivo.
Istovremeno, udeo dolara u deviznim rezervama stranih centralnih banaka pao je na najniži nivo u posljednjih 20 godina. U takvim okolnostima, više velikih valuta – od švedske krune do brazilskog reala – zabeležilo je dvocifrene dobitke u odnosu na američki dolar, usled slabije globalne tražnje za tom valutom.
Ova grafika prikazuje jačanje glavnih valuta u odnosu na dolar tokom 2025. godine, na osnovu podataka Bloomberga koje je prenio The Bulwark.
Učinak glavnih valuta u odnosu na američki dolar
U nastavku je prikaz kako su brojne valute ojačale u odnosu na američki dolar u 2025. godini:
- Švedska kruna: +20,2%
- Meksički pezos: +15,6%
- Švajcarski franak: +14,5%
- Južnoafrički rand: +13,8%
- Euro: +13,5%
- Danska kruna: +13,3%
- Norveška kruna: +12,9%
- Brazilski real: +12,8%
- Australijski dolar: +7,8%
- Britanska funta: +7,7%
- Singapurski dolar: +6,2%
- Kanadski dolar: +4,8%
- Tajvanski dolar: +4,4%
- Novozelandski dolar: +2,8%
- Južnokorejski von: +2,2%
- Japanski jen: +0,3%
Sa rastom od 20,2%, švedska kruna zabeležila je svoj najbolji učinak u odnosu na dolar u poslednjih nekoliko decenija.
Američki dolar je oslabio usled slabijih ekonomskih podataka i promenjenih očekivanja u pogledu ekonomske politike, dok su investitori preusmeravali kapital u valute poput krune, zahvaljujući relativno boljim izgledima za rast švedske ekonomije i snažnijim fundamentalnim pokazateljima.
Meksički pezos ostvario je drugi najveći rast, ojačavši 15,6% tokom 2025. godine. To je njegova najbolja godina još od 1994, uprkos očekivanjima s obzirom na trgovinske tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Među ključnim faktorima koji su podržali rast pezosa su otporan privredni rast i makroekonomska stabilnost.
U međuvremenu, južnoafrički rand ojačao je 13,8%, dok je brazilski real zabeležio rast od 12,8%.
U Aziji, singapurski dolar porastao je za oko 6,1% i služi kao svojevrsno „kvazi sigurno utočište“ u regionu. Ovaj globalni finansijski centar poznat je po institucionalnoj snazi i značajnom suficitu tekućeg računa, što dodatno podržava tražnju za njegovom valutom.
(Bankar.me)
BONUS VIDEO:
KLADIONIČARSKE PRIČE: Kako rade slot aparati
Preporučujemo
GENERACIJA Z NA FAKULTETETIMA U AMERICI: Ne mogu da pročitaju ni jednu knjigu!
16. 01. 2026. u 09:23
TRAMP DOBIO NOBELA: Mačado uručila američkom predsedniku svoju nagradu za mir
15. 01. 2026. u 23:17
AMERIČKI FOND „OTKRIO“ CARSKI DUG: Rusiji stigla faktura stara više od jednog veka
15. 01. 2026. u 21:33
CENE NAFTE REKORDNO PALE: Ovo je uzrok potresa na tržištu
15. 01. 2026. u 19:11
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)