TRAMPOV TRGOVINSKI RAT I NJEGOVE "POSLEDICE": Kako su rasle glavne svetske valute u odnosu na američki dolar u 2025. godini

K. Despotović

16. 01. 2026. u 16:24

TRGOVINSKI rat Donalda Trumpa bio je jedan od glavnih uzroka slabljenja američkog dolara tokom 2025. godine, gurajući neizvesnost u vezi s trgovinskom politikom na istorijski visok nivo.

Foto Pixabay free images

Istovremeno, udeo dolara u deviznim rezervama stranih centralnih banaka pao je na najniži nivo u posljednjih 20 godina. U takvim okolnostima, više velikih valuta – od švedske krune do brazilskog reala – zabeležilo je dvocifrene dobitke u odnosu na američki dolar, usled slabije globalne tražnje za tom valutom.

Ova grafika prikazuje jačanje glavnih valuta u odnosu na dolar tokom 2025. godine, na osnovu podataka Bloomberga koje je prenio The Bulwark.

Učinak glavnih valuta u odnosu na američki dolar

U nastavku je prikaz kako su brojne valute ojačale u odnosu na američki dolar u 2025. godini:

  • Švedska kruna: +20,2%
  • Meksički pezos: +15,6%
  • Švajcarski franak: +14,5%
  • Južnoafrički rand: +13,8%
  • Euro: +13,5%
  • Danska kruna: +13,3%
  • Norveška kruna: +12,9%
  • Brazilski real: +12,8%
  • Australijski dolar: +7,8%
  • Britanska funta: +7,7%
  • Singapurski dolar: +6,2%
  • Kanadski dolar: +4,8%
  • Tajvanski dolar: +4,4%
  • Novozelandski dolar: +2,8%
  • Južnokorejski von: +2,2%
  • Japanski jen: +0,3%

Sa rastom od 20,2%, švedska kruna zabeležila je svoj najbolji učinak u odnosu na dolar u poslednjih nekoliko decenija.

Američki dolar je oslabio usled slabijih ekonomskih podataka i promenjenih očekivanja u pogledu ekonomske politike, dok su investitori preusmeravali kapital u valute poput krune, zahvaljujući relativno boljim izgledima za rast švedske ekonomije i snažnijim fundamentalnim pokazateljima.

Meksički pezos ostvario je drugi najveći rast, ojačavši 15,6% tokom 2025. godine. To je njegova najbolja godina još od 1994, uprkos očekivanjima s obzirom na trgovinske tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Među ključnim faktorima koji su podržali rast pezosa su otporan privredni rast i makroekonomska stabilnost.

U međuvremenu, južnoafrički rand ojačao je 13,8%, dok je brazilski real zabeležio rast od 12,8%.

U Aziji, singapurski dolar porastao je za oko 6,1% i služi kao svojevrsno „kvazi sigurno utočište“ u regionu. Ovaj globalni finansijski centar poznat je po institucionalnoj snazi i značajnom suficitu tekućeg računa, što dodatno podržava tražnju za njegovom valutom.

(Bankar.me)

