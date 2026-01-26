PO 20.000 EVRA ZA ZLATNE VATERPOLISTE Mali: Država će ispuniti svoju obavezu o novčanoj nadoknadi

MINISTAR finansija Siniša Mali gostovao je u Dnevniku na RTS.

- Stiže novac za srpske vaterpoliste. Pokazali su ponovo da su najbolji. Mi ćemo danas imati vanrednu sednicu vlade i doneti odluku o novčanoj naknadi. Država će ispuniti svoju obavezu - rekao je Mali na RTS.

- Mi ćemo danas, kao što je predsednik Vučić i obećao, imati vanrednu sednicu Vlade i doneti odluku o isplati novčanih naknada onima koji zaslužuju, naravno, 20.000 evra dobijaju za osvojenu zlatnu medalju i trener i svi igrači. Mnogo sam srećan i najmanje što možemo da uradimo da se na ovaj način odužimo njima. - poručio je Mali.

Ministar se potom i osvrnuo na jučerašnju sednicu Vlade.

- Vrlo je prosto. Ako hoćete da budete u Vladi Republike Srbije morate da se borite , morate da date sve od sebe. Ko neće ne mora, kao što je predsednik Vučić rekao idemo dalje. U trenutku kada seceo svet menja. A svis mo sveni tektonih promena, neophodno je da damo sve od sebe.

- Mi smo građanima obećali nekoliko stvari. Mir i stabilnost i borimo se za to, ali takođe smo obećali i ubrzani ekonimski napredak. Pri tome najveći teret na sebe je preuzeo predsenik Vučić. Najmanje što možetmo da učinimio kao članovi vlade jeste da poguramo taj rast i razvoj. Da rastu plate i penzije... Na neki način njega da podžimo, ali sa druge strane naša najveća obaveza je prema građanima Srbije, za to smo planjeni

On je dodao da se nada da će jučerašnji govor biti motivacija.Ministar se podom osvrnuo na evropski put Srbije i na specijalnu komisiju na čijem čelu će biti Apostolović.

- Neke stvari smo dobro uradili, a u nekim stvarima zaostajemo. Dobro je što je Danijel tu i što on vodi taj tim, on to najbolje zna i sedi u Briselu. Mi ćemo se potruditi da sve naše zakone i pod zakonske akte do kraja ove godine u potpunosti završimo sa registrativnom EU. Da li ćemo na kraju postati njen član to ne zavisi od nas, to je politička odluka EU.

Ministar je potom rekao da mi imamo stručnjake, da nije to glavno pitanje.

- Neko bi rekao da nam nedostaju ljudi, ali kada bi neko radio svoje puno radno vreme mi bi to sve stigli da uradimo.

Mali je potom upitan da li će biti neke veće kontrole, što je i on sam potvrdio.

- Apsolutno, mi moramo sada da se posvetimo tome. Sada nema stani-pani, vrlo je jasna poruka predsednika, početak je godine, završili smo i nekako tu stvar oko NIS-a. To je bila velika obaveza za sve nas. Mislim da smo veliki deo posla uradili. Sa druge strane, juče ova zlatna medalja, nekako je lepo počela ova Nova godina i hoću da nastavimo tako da u svakom mesecu ostvarimo neki cilj i da ovu godinu završimo kako smo obećali, a to je da ova godina bude najuspešnija u našoj istoriji.

O Ekspu

- Videli ste juče prezentaciju Vlade koju sam imao, sa jedne strane izgradnja nam ide, imate preko 3.000 radnika, imate preko petstotina komada opreme koja je tamo. To je pravi mali grad.

- Za sve to imamo veoma kratke rokove. Mi smo 2023. godine krenuli i sada je to skoro pa završen gotovo jedan mali grad. Veliki uspeh naših građevinaca i naših kompanija. Jedno je organizacija, a sada zamislite na današnji dan 132 zemlje su potvrdile učešće na izložbi naredne godine u Srbiji. Sada zamislite da ste domaćin najvećeg događaja te godine u svetu, i da ugostite 132 zemlje i njihove predstavnike sa njihovim programima i idejama i da u međuvremenu unapredite bilateralne odnose kao što je ekonomija, kultura, sport. Dakle, potpuno drugačija slika Srbije treba da bude. Tek od 2028. godine na krilima 2027. idemo u jedan još brži razvoj Srbije. Zato ćemo predstaviti i program Srbija 2028 i Srbija 2035.

Program Srbija 2035.

- Mi smo uvek išli u korak sa transparentnim ciljevima. 2019. godine predsednik Vučić je imao prezentaciju gde je rekao 2025. godine ćemo investirati toliko i toliko novca i imaćemo platu u decembru 2025. godine od najmanje 1.000 evra u Srbiji. Pazite, to je bilo 2019. godine, nakon toga desila se korona, rat u Ukrajini i sve to. Te godine neki iz opozcije nisu verovali da će nam prosečna plata biti veća od 500 evra, a to smo ostvarili. A sada ćete videti, i biće to brzo, za par dana, kada zavod za statistiku izađe sa svojim izveštajem da je plata prošlog decembra bila 1.000 evra u proseku.

Ministar je podsetio da je deo programa 2027 i prosečna plata 1.400 evra, prosečna penezija i minimalna zarada 650 evra.

- Radimo i infrastrukturu i radimo na povećanju životnog standarda. Tako ćemo i na osvnovu posetila koje očekujemo da dođu na Eskpo i rasta koji očekujemo imati program naše vizije Srbije do 2035. godine. Hoćemo da još brže i jače raste naša ekononija.

- Uprkos svima problema sa kojima se suočavamo, mislim na blokadere i to, situacija u državi je izuzetno dobra. Nama je udeo javnog duga u BDP-u 40.9 odsto, prosek evrozone je 88-89 odsto. Mi smo pored svih problema u grupi nisko zaduženih zemalja. A uprkos blokadama uspeli smo da rastemo prošle godine 2 odsto, a ove godine ćemo ići na 3 odsto. Povećali smo plate u javnom sektoru, povećali smo penzije za dvocifreni iznos, povećali smo minimalnu zaradu sad od januara na 550 evra. Imamo novca na računu, imamo nikada veće devizne rezerve, nikada veće rezerve zlata, sačuvali smo stabilan devizni kurs.

O letećim taksijima

- Rađa se nova era u avijaciji. Imate razne modele i kompanije. Mi smo potpisali prošle nedelje u Davosu sa američkom kompanijom iz Kalifornije, koja je lider u toj oblasti, mi ćemo naredne godine imati najmanje demostrcione letove letećih taksija u Srbiji, a onda ćemo da vidimo u zavisnosti od regulative kada će to ući u svakodnevnu upotrebu. Ovo je budućnost.

O vremenskim nepogodama

- Ima tu i objektivnih i subjektivnih problema. I Vučić je juče rekao direktorima javnih preduzeća da ako postoje neki uzroci problema koje možete da rešite rešite ih. Bilo je da drveće ruši stubove, kablove, ako ste već znali za taj problem, pa što onda niste rekli za taj problem?

Ministar je podsetio na period kada je on bio gradonačelnik ukazujuću na teške situacije kada padne sneg.

- Videli ste juče slike iz Njujorka, zatrpani snegom, poruka je u svakom slučaju jasna. Mi moramo da uradimo sve i da građanima obezbedimo normalno funkcionisanje i u najtežim i najekstremnijim uslovima