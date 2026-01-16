MARIFETLUCI PRODAVACA NA PIJACAMA: Zašto je voće i povrće na tezgi skuplje nego u prodavnici - Agroekonomista sve detaljno objasnio

CENE poljoprivrednih proizvoda jeftinije su u prodavnicama nego na pijacama. Zašto je to tako?

Foto: Novosti/Jovana Švedić

Kilogram krompira na pijacama u Beogradu košta oko 150 dinara, dok je najčešća cena u prodavnici oko 120 dinara. Pasulj na pijaci košta oko 500, a u prodavnici oko 370 dinara, a kilogram crnog luka na pijačnoj tezgi može se naći za 150, dok je najčešća cena u trgovinama oko 60 dinara.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, uglavnom su u svim mestima za koje je statistika izvedena, cene niže u prodavnicama nego na pijaci.

Prema rečima agroekonomiste Milana Prostrana, za to postoji nekoliko objašnjenja.

- Na pijaci se potpuno slobodno formiraju cene. Tu imate izvorne proizvođače koji nude robu, ali i nakupce, prekupce. Na njih niko ne vrši administrativni pritisak, postoje razni trgovački marifetluci i sloboda trgovanja - kaže Prostran.

Na više cene na pijacama utiče i loš prinos poljoprivrednih proizvoda, izazvan vremenskim neprilikama.

- Prodavci na pijaci teže da kroz nešto više cene kompenzuju izgubljeni dohodak. Svako kome je nešto omanulo zbog suše pokušava, ako mu je išta rodilo, da kroz više cene kompenzuje izgubljeni dohodak ili dohodak koji je očekivao, ili da nadoknadi koliko-toliko troškove proizvodnje - kaže Prostran.

Pijace u prodavnicama

S druge strane, nameće se i logika trgovačkih lanaca koji pokušavaju da privuku kupce i odvuku ih sa pijaca.

- Mnogi veliki lanci praktično reklamiraju svoje ‘pijace’ i pokušavaju da na taj način deo ljudi koji su navikli da odlaze na pijacu, privuku kroz taj narativ i kroz nešto niže cene i kvalitetniju i svežiju robu. Vi ćete na tim njihovim pijacama uglavnom naći šta god hoćete. Verovatno će jednog dana, ako ostvare svoj trgovački san, da prebace sa pijaca potrošače ili jedan značajan deo njih u trgovine, i da verovatno jednog dana ipak to naplate - smatra Prostran.

Kako dodaje, kada se neko navikne da odlazi na takvu vrstu pijace, postaće njihov stalni kupac i vezaće se za taj trgovački lanac.

Prostran smatra da trgovački lanci uspevaju da na takav način privuku kupce.

- Primećujem da pre deset, petnaest godina praktično niste ništa kupovali od voća i povrća u prodavnicama, ali danas se oni trude da imaju sveže voće i povrće, da se svakog jutra unosi sveža, nova roba - zaključuje Prostran.

Suša i smanjena proizvodnja

Prema izveštaju „Analiza parametara poljoprivredne proizvodnje 2025.“ Instituta BioSens, sezona je bila obeležena produženim sušnim periodima, smanjenom količinom padavina i nižom vlagom u zemljištu u odnosu na prethodnih 15 godina.

Suša i manji prinos podigli su cene poljoprivrednih proizvoda, pa su tako, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), u prvih pet meseci 2025. u odnosu na isti period 2024. godine, maloprodajne cene voća, svežeg i rashlađenog, povećane su 18,1 odsto.

(Agroinfo)

