RHMZ UPOZORAVA Olujna košava, evo gde će biti kiše: Vremenska prognoza za sredu, 28. januar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutru ponegde slab mraz, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost koja može da se zadrži duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima biće malo do umereno oblačno vreme.
Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu.
Vetar umeren i jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 14 na zapadu Srbije.
VREME U BEOGRADU
Ujutro i pre podne malo do umereno oblačno, od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti, posle podne i uveče sa kišom.
Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od 1 do 4 stepena, a najviša oko 13.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U četvrtak će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a slaba kiša se očekuje na severu i jugu Srbije.
U petak i za vikend uslediće pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, u planinskim predelima i sa snegom uz postepeni pad temperature.
Početkom naredne sedmice očekuje se prestanak padavina i razvedravanje.
Jugoistočni vetar će od subote ponovo biti u pojačanju.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
STIŽE ZAHLAĐENjE, ALI I PRESTANAK PADAVINA: Detaljna vremenska prognoza za februar
27. 01. 2026. u 19:10
DETALjNA VREMENSKA PROGNOZA DO JULA: Ovo nismo očekivali, proleće će nas iznenaditi
27. 01. 2026. u 07:33
VUČIĆEVO UPOZORENjE UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Evropa mora da shvati, Amerika se nikad više neće vratiti
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj upozorava da Evropska unija mora da se suoči sa činjenicom da se Sjedinjene Američke Države nikada neće vratiti starom modelu odnosa sa Evropom, objavljena je kao udarna vest na naslovnoj strani svetskog izdanja ruskog portala Sputnjik, kao i na ruskoj agenciji RIA Novosti.
27. 01. 2026. u 07:44
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)