RHMZ UPOZORAVA Olujna košava, evo gde će biti kiše: Vremenska prognoza za sredu, 28. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Ujutru ponegde slab mraz, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost koja može da se zadrži duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima biće malo do umereno oblačno vreme.

Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu.

Vetar umeren i jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 14 na zapadu Srbije.

VREME U BEOGRADU

Ujutro i pre podne malo do umereno oblačno, od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti, posle podne i uveče sa kišom.

Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 1 do 4 stepena, a najviša oko 13.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U četvrtak će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a slaba kiša se očekuje na severu i jugu Srbije.

U petak i za vikend uslediće pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, u planinskim predelima i sa snegom uz postepeni pad temperature.

Početkom naredne sedmice očekuje se prestanak padavina i razvedravanje.

Jugoistočni vetar će od subote ponovo biti u pojačanju.

