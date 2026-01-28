DANAS OBELEŽAVAMO 4 MOĆNA SVECA: Bili su posvećeni veri do poslednjeg daha, život su posvetili Hristu

VERNICI Srpske pravoslavne crkve obeležavaju dan posvećen čak četiri velika sveca - Prepodobnog Pavla Tivejskog, Prepodobnog Gavrila Lesnovskog, Prepodobnog Jovana Kuščnika i svetog mučenika Pansofija.

Foto: N. Skenderija/Zoran Jovanović Mačak

Čitav januar je mesec bogat praznicima, a ovaj datum posebno se ističe kao dan molitve, duhovnog podviga i svetih priča koje podsećaju vernike na snagu vere i molitve.

Prepodobni Pavle Tivejski

Prepodobni Pavle Tivejski - asketa koji je od bogatstva izabrao duhovno blago. Pavle je rođen u bogatoj porodici u Donjoj Tivi Misirskoj, u vreme vladavine cara Dekija. Nasledio je deo imanja svojih roditelja, ali kada mu je zet pretio da će ga prijaviti kao hrišćanina ako mu ne ustupi imanje, Pavle je sve dao sestri i zetu. Povukao se u pustinju, gde je živeo asketskim životom - bez udobnosti, bez raskoši, posvećen molitvi i duhovnom uzdizanju.

Njegova svetost bila je toliko očigledna da se pred njim i veliki sveti Antonije Veliki osećao grešnim. Pavle je svojim primerom pokazao da istinska duhovna snaga leži u odricanju i potpunoj predanosti Bogu, a ne u materijalnom bogatstvu.

Prepodobni Jovan Kuščnik - svetac koji je pobedio Đavola

Priča o Jovanu Kuščniku možda je jedna od najdirljivijih i najučestalije spominjanih u pravoslavnom predanju. Jovan je rođen u Carigradu, u imućnoj porodici vizantijskih plemića, za vreme cara Lava I. Još kao dete, odlučio je da odbaci plemićki život i posveti se Bogu. Zajedno sa monahom pobegao je u manastir u Maloj Aziji, gde je proveo šest godina u strogoj molitvi, postu i poslušnosti igumanu.

Međutim, đavo ga je iskušavao. Jovan je imao priliku da se vrati bogatstvu i porodičnom domu, a u snovima i viđenjima pojavljivali su se nagovori da odustane od monaštva. Nakon devet dana i noći iskušenja, Jovan je odlučio da ode roditeljima, ali se vratio prerušen kao prosjak. Tri godine je živeo u dvorištu svojih roditelja, ne želeći da se predstavi, prepuštajući se milosti slugu koji su mu davali ostatke hrane.

Kada su ga roditelji konačno prepoznali, on je odbio da se vrati kući, jer je znao da je time spasen od đavoljeg iskušenja i njegova i duša njegovih roditelja. Preminuo je oko 450. godine, ostavljajući pouku o moći molitve i veri: Bog čuje molitve, a ispunjenje dolazi onda kada je za vernike najpodesnije.

Na današnji dan izgovorite ovu molitvu:

Kao nezalaznu svetlost mislenog Sunca, hvalimo te u pesmama mi koji smo se sabrali danas. Zasijao si onima koji behu u tami bezumlja i sve si ih uzveo ka božanskim visinama, ukrasu Divejeva, sveti, čvrsti temelju otaca i isposnika.

Prepodobni Gavrilo Lesnovski - život u službi vere i hramogradnja

Gavrilo Lesnovski rođen je u 10. veku kod Krive Palanke u bogatoj porodici. Oženio se devojkom carskog roda, koja je umrla mlada, a tada je odlučio da se zamonaši. Gavrilo je podigao hram posvećen Svetom Arhangelu Mihailu i postao njegov iguman, ostavši upamćen kao čudotvorac za života i po smrti. Njegov život pokazuje kako duhovni poziv i posvećenost mogu biti snažniji od svake lične tragedije.

Sveti mučenik Pansofije - posvećenost veri do poslednjeg daha

Pansofije je bio sin aleksandrijskog prokonzula Nila. Sav imetak je ostavio kako bi se posvetio veri. Podvizavao se 27 godina, a u vreme cara Dekija bio je šiban zbog svoje hrišćanske vere sve do smrti. Njegova istrajnost i odanost veri, uprkos teškim mukama, pokazuje šta znači biti spreman da se podnese svaka žrtva za veru.

Narodna verovanja i običaji

Na praznik ovih svetaca ne preporučuje se rad u polju, niti teški fizički poslovi. Ipak, pošto ovaj datum nije „crveno slovo“ u crkvenom kalendaru, kućni poslovi i upotreba noževa i drugih predmeta su dozvoljeni. Tradicionalno, vernici pripremaju hranu crvene boje, koja simbolizuje život, zaštitu i božansku snagu.

Danas, dok obeležavamo ovaj dan, veruje se da Bog deli darove, a životni primeri ovih svetaca podsećaju nas da vera, molitva i predanost donose zaštitu i mir duši. Posebno priča o Jovanu Kuščniku, koji je pobedio đavolsko iskušenje, pokazuje da čak i u iskušenjima postoji put svetlosti i spasenja.

(Telegraf.rs)