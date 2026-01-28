"KUBA ĆE USKORO PROPASTI" Tramp zapretio: Više ne dobijaju naftu iz Venecuele

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da će "Kuba uskoro propasti", navodeći da Venecuela, nekada glavni snabdevač ostrva naftom, od nedavno ne šalje naftu ili novac Kubi.

Foto: Profimedia

"Kuba će uskoro propasti. Kuba je zaista nacija koja je veoma blizu propasti. Znate, dobijali su novac iz Venecuele. Dobijali su naftu iz Venecuele. Više je ne dobijaju", rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters.

Kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel izjavio je početkom januara da Vašington nema moralno pravo da nametne sporazum Kubi, nakon što je Tramp predložio da vlasti tog komunističkog ostrva postignu dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Svrgavanje komunističke vlade Kube, koja je na vlasti od kubanske revolucije 1959. godine je "100 odsto događaj 2026. godine" u očima američke administracije, preneo je ranije američki Politiko, pozivajući se na dobro upućene izvore.



(Tanjug)