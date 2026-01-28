"KUBA ĆE USKORO PROPASTI" Tramp zapretio: Više ne dobijaju naftu iz Venecuele
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da će "Kuba uskoro propasti", navodeći da Venecuela, nekada glavni snabdevač ostrva naftom, od nedavno ne šalje naftu ili novac Kubi.
"Kuba će uskoro propasti. Kuba je zaista nacija koja je veoma blizu propasti. Znate, dobijali su novac iz Venecuele. Dobijali su naftu iz Venecuele. Više je ne dobijaju", rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters.
Kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel izjavio je početkom januara da Vašington nema moralno pravo da nametne sporazum Kubi, nakon što je Tramp predložio da vlasti tog komunističkog ostrva postignu dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Svrgavanje komunističke vlade Kube, koja je na vlasti od kubanske revolucije 1959. godine je "100 odsto događaj 2026. godine" u očima američke administracije, preneo je ranije američki Politiko, pozivajući se na dobro upućene izvore.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP O UBISTVU U MINEAPOLISU: Preti nije trebalo da ima pištolj, to je bio nesrećan slučaj
27. 01. 2026. u 23:45
"VEOMA DOBRE STVARI SE DOGAĐAJU..." Tramp ponovo progovorio o kraju rata u Ukrajini
27. 01. 2026. u 21:52
DUBOKA DRŽAVA NA APARATIMA: Tramp izložio fotografiju sa Putinom u Beloj kući (FOTO)
27. 01. 2026. u 21:56
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)