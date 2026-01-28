NEREŠIVA JEDNAČINA – REŠENA! Veliki naučni proboj
RUSKI matematičar Ivan Remizov izveo je univerzalnu formulu koja rešava jednačinu koja pomaže u opisivanju osnovnih procesa u prirodi — zadatak koji se još od XIX veka smatrao nerešivim.
-Naučnik sa Nacionalnog istraživačkog univerziteta Visoka škola ekonomije u Nižnjem Novgorodu i Instituta za probleme prenosa informacija RAN, Ivan Remizov, napravio je konceptualni proboj u teoriji diferencijalnih jednačina... Dobijeni rezultat radikalno menja sliku sveta u jednoj od najstarijih oblasti matematike, važnoj za fundamentalnu fiziku i ekonomiju, saopštila je pres-služba ruskog univerziteta.
Reč je o takozvanim diferencijalnim jednačinama drugog reda. Kako su pojasnili u pres-službi, one se smatraju fundamentalnim alatom nauke i opisuju sve — od oscilacija klatna i signala u elektroenergetskim mrežama do kretanja planeta.
Još od 1834. godine matematičari su smatrali da ne postoji univerzalna formula za rešavanje ovih jednačina.
-Zadatak se više od 190 godina smatrao zatvorenim i beznadežno nerešivim, naveli su na Univerzitetu.
Remizov je predložio elegantan metod — rešavanje običnih diferencijalnih jednačina zahvaljujući pristupu koji se u fizici koristi za opis kretanja kvantnih čestica.
-Ono što je ranije funkcionisalo u kvantnoj mehanici, sada je primenjivo i na klasične zadatke, istakli su u pres-službi.
Sam Remizov je objasnio da njegov metod omogućava da se složen proces razloži na beskonačno mnogo malih, jednostavnih kadrova, a zatim da se, pomoću Laplasove transformacije, ti kadrovi objedine u jedinstvenu statičnu sliku — rešenje složene jednačine.
(sputnikportal.rs)
