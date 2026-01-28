GOLEADA U MADRIDU: Atletiko juri mesto među prvih osam, a "žuta horda" istorijski plasman u nokaut fazu Lige šampiona
ATLETIKO Madrid će u sredu uveče na "Metropolitanu“ pokušati da obezbedi plasman u osminu finala Lige šampiona, ali zadatak neće biti nimalo bezazlen, jer u goste stiže neugodni Bode glimt (21.00).
Ekipa Dijega Simeonea trenutno zauzima 12. mesto na tabeli sa 13 bodova, koliko imaju i timovi iznad nje, dok su Norvežani na 28. poziciji i praktično jure poslednji voz za nokaut fazu.
"Jorgandžije“ iza sebe imaju učinak od četiri pobede, jednog remija i dva poraza, a "iks" sa Galatasarajem (1:1) u prošlom kolu umanjio im je šanse da direktno završe među prvih osam.
Ipak, trijumf protiv Bodea održava nadu, iako bi Atletiku bile potrebne i povoljne vesti sa drugih terena. U domaćem prvenstvu tim iz Madrida deluje sigurno, a pobeda od 3:0 protiv Majorke proteklog vikenda dodatno mu je podigla samopouzdanje.
Atletiko se može osloniti na izuzetno jak domaći učinak u Evropi, dobili su 12 od poslednjih 13 mečeva Lige šampiona na svom stadionu, a protiv norveških klubova imaju maksimalan učinak.
Ipak, zabrinjava podatak da nisu sačuvali mrežu u poslednjih deset utakmica ligaške faze elitnog takmičenja.
Bode glimt u Madrid dolazi rasterećen, ali ohrabren senzacionalnom pobedom nad Mančester sitijem (3:1) u prošlom kolu. Norvežani su pokazali da mogu da kazne svaku grešku, a čak pet puta su u dosadašnjem toku takmičenja postizali najmanje dva gola.
Ipak, s obzirom na razliku u kvalitetu i iskustvu, jasno je ko nosi ulogu favorita.
Što se tiče izostanaka, Atletiko će biti bez Antoana Grizmana, ali su Serlot i Hulijan Alvarez spremni da predvode napad, dok se u veznom redu očekuje povratak Kokea.
Kod gostiju, Knutsen nema novih problema i verovatno će na teren izvesti isti tim koji je šokirao Siti.
