IMA POVREĐENIH U POŽARU U BOLNICI: Zapalio se dušek u bolničkoj sobi
U JEVREJSKOJ bolnici u Berlinu protekle noći izbio je požar, pri čemu je povređeno više osoba, saopštila je berlinska policija, koja je uhapsila 71-godišnjeg pacijenta zbog sumnje da je podmetnuo požar.
Prema navodima policije, zapalio se dušek u bolničkoj sobi, što je izazvalo gust dim i aktiviranje protivpožarnog alarma, preneo je nemački "Tages Špigel".
Požar je ugašen bez potrebe za evakuacijom bolnice.
U incidentu je povređeno više osoba zbog udisanja dima, među njima i vatrogasci i članovi bolničkog osoblja, dok je jedan pacijent takođe zadobio povrede.
Istraga o slučaju je u toku.
(Tanjug)
