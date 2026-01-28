IMA POVREĐENIH U POŽARU U BOLNICI: Zapalio se dušek u bolničkoj sobi

U JEVREJSKOJ bolnici u Berlinu protekle noći izbio je požar, pri čemu je povređeno više osoba, saopštila je berlinska policija, koja je uhapsila 71-godišnjeg pacijenta zbog sumnje da je podmetnuo požar.

Foto: Profimedia

Prema navodima policije, zapalio se dušek u bolničkoj sobi, što je izazvalo gust dim i aktiviranje protivpožarnog alarma, preneo je nemački "Tages Špigel".

Požar je ugašen bez potrebe za evakuacijom bolnice.

U incidentu je povređeno više osoba zbog udisanja dima, među njima i vatrogasci i članovi bolničkog osoblja, dok je jedan pacijent takođe zadobio povrede.

Istraga o slučaju je u toku.

(Tanjug)

