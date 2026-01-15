Ekonomija

OVU NAVIKU SVI SRBI IMAJU, A MOŽE VAS SKUPO KOŠTATI: Policija muškarcu samo uručila kaznu od 600 evra

Ana Đokić

15. 01. 2026. u 17:07

ONO što mnogi vozači zimi rade iz navike, jednog muškarca u Beču koštalo je čak 600 evra.

Foto: Profimedia

U gradskoj opštini Otakring, vozač Ajhan C. ostavio je automobil parkiran sa upaljenim motorom kako bi odledio stakla, ne sluteći da time krši zakon. Policija je reagovala i izrekla mu visoku novčanu kaznu.

Zašto je vozač kažnjen

Prema austrijskim propisima, vozilo se nakon paljenja motora mora odmah staviti u pokret, osim ako postoje tehnički razlozi koji to onemogućavaju. Ostavljanje automobila da radi u mestu smatra se nepotrebnim i štetnim, jer doprinosi zagađenju vazduha, naročito u gradskim sredinama.

Iz policije su naveli da niske temperature i zimski uslovi ne predstavljaju opravdanje za ovakvo ponašanje. Propisi koji se odnose na zaštitu klime i smanjenje emisije izduvnih gasova primenjuju se bez izuzetka, a visina kazne zavisi od procene nadležnih organa. U ovom slučaju, iznos je bio 600 evra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by oe24.at (@oe24.at)

Žalba i tumačenje zakona

Vozač je najavio da će podneti žalbu, objašnjavajući da nije imao odgovarajuću opremu za skidanje leda sa stakala i da mu je jedina namera bila da vozilo učini bezbednim za vožnju. Ipak, prema važećem tumačenju zakona, nedostatak strugača ili druge opreme ne smatra se valjanim razlogom za rad motora u mestu.

Upozorenje za vozače

U Austriji se zimske navike poput zagrevanja automobila na parkingu mogu tretirati kao prekršaj. Pravila važe tokom cele godine, a vozači su obavezni da vozila pripreme za vožnju bez ostavljanja uključenog motora, čak i kada temperature padnu ispod nule.

(Kurir)

