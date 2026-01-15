"CILJ DA SE PREGOVORI O NIS-U ZAVRŠE DO KRAJA NEDELJE": Đedović Handanović nakon sastanka sa Sijartom (VIDEO)

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas, posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, da su razgovarali o pregovorima između ruskih vlasnika u NIS-u i MOL-a kao i o još nekim mogućim partnerima i istakla da je cilj da se ti pregovori završe do kraja ove nedelje.

- Razgovarali smo o pregovorima koji se vode između ruskih vlasnika u NIS-u i mađarske kompanije MOL i još nekim mogućim partnerima i cilj je da se ti razgovori završe do kraja ove nedelje, da se potpiše i obavezujući sporazum o prenosu vlasništva, znači o izlasku vlasništva ruskih akcionara i odnosno otkupu tih akcija novih vlasnika - rekla je Đevović Handanović.

Kako je rekla, nakon toga će biti upućen zahtev američkoj administraciji za produženje licence da bi se stvorili uslovi da se pregovori nastave i da bi se oni završili, a rok koji je trenutno dala američka administracija je 24. mart.

- Mi smo u duhu tih razgovora i budućih koraka razgovarali i o međudržavnom sporazumu između Srbije i Mađarske, koji bi zaključili ovim povodom i razgovarali smo o nekim osnovnim principima i načelima tog sporazuma, koji je važan sa jedne strane za Mađarsku, koji je takođe važan za nas i koji će stvoriti preduslove da pre svega nastavimo saradnju u energijskom sektoru, da budemo partneri u NIS-u u budućnosti i da možemo da računamo na podršku i saradnju - rekla je ministarka.

Pre kraja nedelje Rafinerija u Pančevu nastavlja sa radom

Ona rekla da se očekuje da pre kraja nedelje Rafinerija u Pančevu nastavi sa radom, jer je ove nedelje isporučivana sirova nafta.

Kako je rekla, da mi možemo da dobijamo podršku od Mađarske, ali i Mađarska od Srbije.

- Da taj sporazum uključuje i ulaganja u razvoj infrastrukture, pogotovo kada je naftni sektor u pitanju - kazala je Đedović Handanović.

Ona je rekla da su razgovarali o energetskom sektoru i o svim aspektima saradnje dve zemlje.

- Danas smo u malo boljoj poziciji zato što Naftna industrija Srbije u međuvremenu dobila odobrenje za rad od američke administracije i mi očekujemo da preko kraja nedelje Rafinerija u Pančevu nastavi sa radom, jer je u toku ove nedelje isporučivana sirova nafta koja je neophodna i to je sve, da kažem, zahvaljujući i našim diplomatskim naporima i zahvaljujući trudu koji smo uložili razgovarajući sa raznim partnerima da nađemo održivo rešenje - rekla je Đedović Handanović.

O naftovodu

Navela je da su ranije započete inicijative na izgradnji naftovoda koji će povezati Srbiju i Mađarsku i da je raspisan tender za radove za izgradnju tog naftovoda u Srbiji, odnosno za deonicu od Novog Sada do Alđe u dužini od oko 113 kilometara.

- Mi očekujemo da počnu radovi sredinom ove godine ili u u ranu jesen ove godine, da možemo da posle nekih 18 meseci budemo sigurni da će projekat u Srbiji biti završen. Takođe, sa mađarske strane, da će oni nastaviti sa svojim procedurama da bi se stvorili uslovi da se spojimo, odnosno da dođemo do novog izvora snabdevanja sirovom naftom, da pojačamo, povećamo našu energijsku stabilnost i sigurnost, pre svega kroz nove rute i kroz diversifikaciju - rekla je Đedović Handanović.

Navela je da će nastavak tog projekta biti deo međudržavnog sporazuma i dodala da će vrlo brzo početi rad na tom projektu, kao i da se nada da će biti uspešno i okončan.

Đedović Handanović je rekla da Srbija i Mađarska imaju sveobuhvatnu saradnju i u gasnom sektoru i podsetila da je Srbija tranzitna zemlja preko koje se Mađarska snabdeva gasom, kao i Slovačka i druge zemlje u centralnoj Evropi.

Dodala je da, s druge strane, Srbija koristi skladišta gasa u Mađarskoj da bi povećala isporuke gasa, odnosno sigurnost, pogotovo u zimskom periodu.

Ministarka je istakla da će biti nastavljeni sveobuhvatni razgovori o saradnji u energetskom sektoru, nastavak pripreme na realizaciji projekta i izgradnje novih dalekovoda između Srbije i Mađarske, što, kako je rekla, znači dodatno povezivanje u elektroenergetskom sektoru u smislu bolje, veće, stabilnije razmene električne energije.

- Imamo zajedničku berzu između Srbije, Mađarske i Slovenije kada je u pitanju električna energija, nastavićemo da budemo sveobuhvatni partneri u sveobuhvatnom smislu kada je energetika u pitanju i da imamo iskren, otvoren dijalog i partnerski odnos - kazala je ministarka.

Razmena poklona - vaterpolo lopti

Navela je da su ona i Sijarto razmenili poklone - vaterpolo lopte sa potpisima igrača reprezentacija svojih zemalja.

- Očekujemo i utakmicu skoro između naših timova. Kao što znate, u Beogradu se održava Evropsko prvenstvo u vaterpolu i veoma smo jaki rivali u tom sportu, ali želimo da se oslanjamo na fer plej, na dobre odnose, na timski rad. To ćemo raditi i u energetici i gledati da zadovoljimo interese naših građana, da oni imaju bolju, veću sigurnost, stabilniju i predvidiviju budućnost - poručila je ministarka.

