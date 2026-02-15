Politika

VELIKA NAJAVA ILHAMA ALIJEVA: Gasna elektrana u Srbiji biće jedna od glavnih investicija Azerbejdžana u Evropi

В.Н.

15. 02. 2026. u 14:41

PREDSEDNIK Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je danas da će najavljeni projekat za izgradnju gasne elekrane u Srbiji biti jedna od najvećih investicija iz Azerbejdžana u Evropi.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- I ne samo da radimo blisko na političkom nivou, na međunarodnoj sceni mi zaista sprovodimo i primenjujemo važne projekte za naše ekonomije za našu industriju i predsednik Vučić je pomenuo izgradnju ove elektrane i mislimo da je to važan pokazatelj toga kako mi diversifikujemo saradnju u sektoru energetike - rekao je Alijev u Palati Srbija na početku prve sednice Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kojom presedava zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Alijev je naveo da su dve zemlje počele sa saradnjom u oblasti gasa, dok sada prelaze na sledeći stadijum - kako da iskoriste taj gas sa najvećom mogućom efikasnošću i za jedne i za druge i kako da ga pretvore u konačan proizvod, a to je struja.

- Ovo će biti jedna od glavnih investicija iz Azerbejdžana u Evropi u nedavnoj istoriji. I to jeste pokazatelj uzajamnog poverenja koje je na izuzetno visokom nivou. Ulažete samo u zemlje sa kojima imate dobre odnose i u kojima verujete svojim partnerima i za koje znate da imaju stabilnost i razvoj, kao što je to u Srbiji pod mudrim rukovodstvom predsednika Vučića, nešto što je važan faktor na duge staze - rekao je Alijev.

Naveo je da se u njegovoj pratnji nalazi gotovo pola članova vlade i ocenio da to pokazuje da danas dve zemlje imaju o čemu da ragovaraju.

Alijev je iskoristio priliku da čestita Srbiji Dan državnosti i na dostignućima koja se postignuta u jačanju srpske državnosti.

- Zemlja se uspešno razvija pod rukovodstvom predsednika, jača svoju državnost, državne institucije i nama je veliko zadovoljstvo što to možemo da vidimo i primetimo za to što su Azerbejdžan i Srbija i te kako prijateljske zemlje i današnji prvi sastanak ovog strateškog saveta jeste veliki pokazatelj činjenice da ono o čemu su donete odluke, ono što je dogovoreno, da se to i sprovodi - rekao je Alijev.

On je zamolio sve članove azerbejdžanske delegacije da sve što je dogovoreno na savetu primene u kratkom vremenskom roku.

(Tanjug)

