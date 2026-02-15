RUSIJA U PLAMENU, NAPADNUTI SOČI I KRASNODAR: Izvršen masovan udar, pogođeni brojni ciljevi (FOTO/VIDEO)

UKRAJINSKI dronovi pogodili su više ciljeva širom južne ruske regije Krasnodarski krajtokom noći između 14. i 15. februara, uključujući i naftno skladište, izjavio je regionalni guverner Veniamin Kondratjev.

Pogođeno naftno skladište u Volni

Prema njegovim rečima, naftnoskladište pogođeno je u priobalnom selu Volna, zajedno sa skladištem i pretovarnim terminalom. U ruskom selu ranjene su dve osobe, a izbio je i veći broj požara, zbog čega je pokrenuta hitna intervencija u kojoj je učestvovalo 126 ljudi.

Volna se nalazi istočno od poluostrva Kerč na Krimu i oko 325 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajineu blizini grada Nikopolj.

Krasnodarsьkiй kraй tak zvanoї rosії vsю nіč perebuvav pіd atakoю BpLA. Rašisti raportuюtь pro vlučannя visokotočnih ulamkіv u rezervuari z naftoproduktami, skladi ta termіnali, žitlovі budinki ta kotelьnю. Dvoє rašistіv - 300 pic.twitter.com/nwJKRAna1t — KRIMsьkiй banderіvecь (@CrimeaUA1) February 15, 2026

Šteta i u Sočiju

U gradu Sočijedna kuća je oštećena usled pada krhotina, naveo je Kondratjev, dodajući da su prozori razbijeni. Sirene za vazdušnu opasnost u gradu oglasile su se nekoliko sati ranije kao odgovor na napad, preneo je Telegram kanal Astra.

‼️🚨𝗦𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗪𝗮𝗿 𝗔𝗹𝗼𝗻𝗴𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗼𝗿𝗼𝗱🚨‼️



Putin's favorite Black Sea playground may soon go dark and cold.



The city of Sochi in Krasnodar Krai, Russia has reportedly been under drone strike for approximately three hours.… pic.twitter.com/pGodDoRO06 — OSINT Intuit™ (@UKikaski) February 14, 2026

Iscrpljena protivvazdušna odbrana

Višesatni napad dronovima iscrpeo je sisteme protivvazdušne odbrane u Krasnodarskom kraju, a eksplozije su se čule u više naselja širom regiona, preneo je Telegram kanal Exilenova+.

Kijev rusku energetsku infrastrukturu smatra legitimnim vojnim ciljem, jer se, kako navodi, njome direktno finansira rat. Ukrajina redovno gađa vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije s ciljem slabljenja borbene moći Moskve.

🚨Massive #attack on #KrasnodarKrai: two injured, oil facilities damaged



Krasnodar Krai came under attack from Ukraine on Sunday night, the region’s governor, Veniamin Kondratyev, reported.



“Damage has been recorded in the settlement of Volna in the Temryuk district, in Sochi,… pic.twitter.com/8RIza8Bhez — News.Az (@news_az) February 15, 2026

Raniji napadi i gubici

Naftni terminal u blizini sela Volna pogođen je i 21. januara, kada je izbio požar u kojem su poginule tri osobe, a osam ih je ranjeno, ranije su izvestili Kondratjev i nezavisni mediji.

Ukrajina je 12. februara pogodila rusku radarsku stanicu dugog dometa 55Ž6U "Nebo-U", procenjene vrednosti oko 100 miliona dolara, u blizini grada Jevpatorija na Krimu, saopštio je 13. februara Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

For several hours, the UAVs exhausted the air defense system in the Krasnodar Krai. (Ruzzia)



Explosions were heard in Krasnodar, Novorossiysk, Gelendzhik, Slavyansk-on-Kuban, Sochi, Anapa, Tuapse, and Adygea. pic.twitter.com/cgyWbXVYSa — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) February 15, 2026

Udar na sisteme Pancir

Jedinica "Alfa" ukrajinske Službe bezbednosti (SBU) uništila je polovinu ruskih zaliha traženog sistema protivvazdušne odbrane Pancirkroz, kako je navedeno, "sistemsko uništavanje" tog sistema, saopštio je SBU 14. februara, piše Kijev independent.

- Pancir je jedan od modernih i ključnih sistema protivvazdušne odbrane Rusije. Cena jednog sistema kreće se između 15 i 20 miliona dolara. Ovi protivavionski raketni sistemi najefikasniji su u suprotstavljanju ukrajinskim dronovima dugog dometa - navodi se u saopštenju.

Ukraine destroys half of Russia's 'key' Pantsir air defense systems, security service says https://t.co/B0zkspYfU0 via @@YahooNews

Not only this one. — Beelzebub2049 (@ShuzoA) February 15, 2026

SBU je dodao da "sistemsko uništavanje" sistema protivvazdušne odbrane ima "strateški cilj" da Rusiju učini ranjivom na napade dugog dometa.

Umanjeni arsenal omogućava Oružanim snagama Ukrajine da efikasnije gađaju ruske "vojne baze, skladišta, aerodrome i druge okupirane objekte".

