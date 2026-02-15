U NAJTEŽIM VREMENIMA AZERBEJDŽAN JE BIO UZ SRBIJU: Vučić i Alijev potvrdili snažno prijateljstvo - gasna elektrana glavna tema (FOTO/VIDEO)

Obraćanje Alijeva

Alijev je čestitao Dan državnosti Srbije, i kaže da činjenica da je na tako veliki praznik Vučić njegov domaćin pokazuje snagu našeg prijateljstva.

- Znam da se narod Srbije žrtvovao da očuva svoju državnost, kao i vi predsedniče, koji poštujete interese svog naroda. Zato se Srbija uspešno razvija pod vašim rukovodstvom, i uživa znatan ekonomski napredak. Srbija danas uprkos što nema neke nacionalne resurse, uspeva uspešno da se razvija oslanjanjem na sopstvene snage. Pod trenutnim okolnostima, naročito u Evropi, ja znam koliko je Vučić posvećen svom narodu. To je suštinsko za razvoj - rekao je on.

Dodao je da su ekonomski odnosi bili važna tema razgovora, i da ćemo nastaviti da idemo napred na tom polju.

- Pričali smo i o elektrani, mi ćemo imati nadzor, a ova elektrana zapravo je moguća zahvaljujući investicionoj klimi u Srbiji. Vašu zemlju investitori vide kao privlačnu, pre svega zahvaljujući reformama. Mi smo spremni da uložimo značajne svote u Srbiju, a izgradnja i rehabilitacija elektrana je bitno za sve zemlje - kazao je predsednik Azerbejdžana.

Dodaje da se nada da će njegova poseta imati odlične ishode, i da će rezultati biti viđeni veoma brzo.

- Siguran sam da ćemo ove godine imati više puta priliku da razmenjujemo posete. I ja možda ove godine ponovo dođem u Srbiju, ovde se osećam kao kod kuće. Srbiju sam posetio mnogo puta, i iz prve ruke vidim napredak i razvoj. Čestitam mojim srpskim prijateljima, i podržavam slogan: Živeo Azerbejdžan, živela Srbija, živelo prijateljstvo Srbije i Azerbejdžana!

Obraćanje Aleksandra Vučića

Vučić je rekao da je bez obzira na loše vremenske uslove svetla budućnost ispred Srbije i Azerbejdžana.

- Želim da iskažem veliko poštovanje narodu Azerbejdžana, i vama lično, i hoću ljudima iz Srbije da kažem da svaki put u razgovoru sa vama mnogo toga naučim i uspem da sagledam iz jednog drugačijeg ugla, iskusnog državnika i pravog narodnog lidera - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da mi imamo odlične odnose, i kad god je neka krizna situacija uvek možemo da razgovaramo.

- Naša saradnja raste u svim sferama društvenog života. Naša razmena je 16 puta veća nego što je bila. I kroz savet za stratešku saradnju uspostavljamo nove, bliske odnose sa Azerbejdžanom. To je od izuzetnog značaja za nas, a naša saradnja u mnogim sferama mora i može biti značajnija i veća. Verujem da ćemo uvek uz više rada i truda doći do još boljih rezultata - rekao je on.

Tema razgovora je bio i investicioni forum u septembru u Azerbejdžanu, i Vučić ističe da je to prilika za naše privrednike da se predstave.

- Kao i Ekspo da predstavimo, tada će biti još nekoliko meseci do početka. Takođe, želim da ukažem na određene činjenice. Turizam između naših zemalja raste, posebno će tome doprineti otvaranje linije do Bakua. Svim građanima da kažem da je Baku prelep grad, čist, uredan, i svaki put kada sam išao video neko novo čudo - naglasio je predsednik.

Dodaje da su pričali i o poljoprivredi i razmeni poljoprivrednih proizvoda.

- Prvi put kada sam probao paradajz iz regiona Zire, meni se to mnogo svidelo. Sada sam čuo da Azerbejdžan daje svoju eksportnu cenu za 30 odsto nižu od one koju mi uvozimo. Pa se pitam da li je moguće da uradimo nešto tako loše da ne ponudimo građanima bolju robu za manji novac. Molim ljude iz Vlade da to urade - rekao je on.

Vučić kaže da je zamolio Alijeva da se lično angažuje oko projekta gasne elektrane.

- Pred nama je era električne energije. Ljudi misle imali smo struju pre 20 godina. Pa imali smo par nepar, imali smo naftu u kanticama, i to što imamo danas, to što nam je danas zemlja uređenija, ne znači da ćemo imati sutra. Dolazi era električne energije, nama je potrebno da proizvodimo mnogo više. Imaće Azerbejdžan gigavate viška, a pitanje je da li ćemo prenosnim cenama moći da uvozimo sve - dodaje predsednik.

Posao će biti urađen 50-50 odsto, i time bi dobili 50 megavata instalisane snage.

- Moramo da razmišljamo o malim nuklearkama, da bismo imali data centre i sve drugo. Ja sam krenuo sa Amerikancima u neke razgovore, da razgovaraju sa Crnogorcima, da imamo od Bara naftovode, da bismo imali data centre i fabrike. Bez veštačke inteligencije nestaćemo kao zemlja - naglasio je on.

Vučić dodaje da imamo odličnu vojno-tehničku saradnju, i da je Azerbejdžan bio uz Srbiju, i Srbija uz Azerbejdžan i kada su najteža pitanja bila postavljana.

- Ja imam ogromno poverenje u njegovu reč, i mi ćemo nastaviti tako da se ponašamo. Razgovaraćemo ceo dan danas, i sutra ujutru, i mnogo sam srećan što imam priliku da provedem vreme sa mojim prijateljem i prijateljem Srbije. Nisam uvek zadovoljan našom agilnošću, moramo da radimo više nego ranije - kazao je predsednik.

On je čestitao svim građanima Srbije Dan državnosti, i rekao je da je danas veliki dan za nas.

Potpisivanje bilateralnih sporazuma Srbije i Azerbejdžana

Razmenjen je sporazum o razmeni bezbedne hrane, energetski sporazum o upravljanju elektranom, memorandum o razumevanju Ministarstava privrede, memorandum o saradnji medija i komunikacija, memorandum o saradnji na polju kulture, memorandum o saradnji u oblasti sporta i memorandum o razumevanju u oblasti zdravstvenog osiguranja.

Ovim je ceremonija potpisivanja završena.

Alijev: Gasna elektrana u SRB biće jedna od glavnih investicija Azerbejdžana u Evropi

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je danas da će najavljeni projekat za izgradnju gasne elekrane u Srbiji biti jedna od najvećih investicija iz Azerbejdžana u Evropi.

- I ne samo da radimo blisko na političkom nivou, na međunarodnoj sceni mi zaista sprovodimo i primenjujemo važne projekte za naše ekonomije za našu industriju i predsednik Vučić je pomenuo izgradnju ove elektrane i mislimo da je to važan pokazatelj toga kako mi diversifikujemo saradnju u sektoru energetike - rekao je Alijev u Palati Srbija na početku prve sednice Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kojom presedava zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Alijev je naveo da su dve zemlje počele sa saradnjom u oblasti gasa, dok sada prelaze na sledeći stadijum - kako da iskoriste taj gas sa najvećom mogućom efikasnošću i za jedne i za druge i kako da ga pretvore u konačan proizvod, a to je struja.

- Ovo će biti jedna od glavnih investicija iz Azerbejdžana u Evropi u nedavnoj istoriji. I to jeste pokazatelj uzajamnog poverenja koje je na izuzetno visokom nivou. Ulažete samo u zemlje sa kojima imate dobre odnose i u kojima verujete svojim partnerima i za koje znate da imaju stabilnost i razvoj, kao što je to u Srbiji pod mudrim rukovodstvom predsednika Vučića, nešto što je važan faktor na duge staze - rekao je Alijev.

Naveo je da se u njegovoj pratnji nalazi gotovo pola članova vlade i ocenio da to pokazuje da danas dve zemlje imaju o čemu da ragovaraju.

Predsednik najavio put za Azerbejdžan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa azerbejdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom konkretno govorio o izgradnji gasne elektrane i da je dobio od Alijeva garancije da će pomoći oko toga, a najavio je i da će relativno brzo ići u posetu Azerbejdžanu.

Vučić je, na početku prve sednice Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kazao da je Alijevu iskreno rekao šta je to što Srbija može da uradi po pitanju gasne elektrane.

- Konkretno sam pričao o gasnoj elektrani sa predsednikom Alijevom i ja sam molio predsednika da lično učestvuje u tom pitanju i veoma sam mu iskreno govorio šta je to što mi možemo da uradimo, šta ne možemo da ispunimo i dobio sam garancije od gospodina predsednika da će on lično pomoći oko toga - rekao je Vučić.

Kako je dodao, pre nego što se završi studija izvodljivosti, moraju da se ubrzaju sve druge procedure i sve ostalo. Najavio je da će vrlo brzo ići u posetu Azerbejdžanu. "Ja ću posetiti Azerbejdžan relativno brzo. I pre toga moramo da ispunimo mnoge rezultate i postignemo dogovor", dodao je Vučić. Govoreći o predsedniku Alijevu, Vučić je kazao da uvek želi da nauči dosta od njega te da planira tako i u buduće da čini.

- Znam da je on veoma posvećen prijatelj i da možemo da očekujemo mnogo dobrih stvari od Azerbejdžana i Azerbejdžan može da očekuje samo dobre stvari od Srbije i zamolio bih i srpske ministre da budu podjednako marljivi i posvećeni kao što su i naši sagovornici iz Azerbejdžana - rekao je Vučić.

Zamolio je delegaciju Azerbejdžana da se osećaju kao kod kuće u Srbiji i poručio im da su više nego dobrodošli.

- Dragi predsedniče, vama, vašoj porodici, vašem narodu, želim sve najbolje i nadam se da ću da vam budem domaćin što je moguće češće i to bi tako i trebalo da bude. Izuzetno ste dobrodošli u Srbiju - naveo je Vučić.

Vučić:Savet za strateško partnerstvo prekretnica odnosa,uskoro direktan let

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na prvoj sednici Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kojoj prisustvuje i predsednik Ilham Alijev, da je ta sednica prekretnica u odnosima između dve zemlje i izraz volje da budu podignuti na najviši nivo i najavio da će uskoro biti uspostavljen i direktan let između Beograda i Bakua.

- Specijalna simbolika današnjeg sastanka i ove sednice je zato što se dešava na najvažniji dan za Republiku Srbiju, nacionalni dan državnosti koji proslavljamo sa najbližim prijateljem, Ilhamom Alijevim i dragim gostima iz Azerbejdžana. Ova sednica predstavlja prekretnicu u našim bilateralnim odnosima i snažan dokaz zajedničke političke volje da odnosi između naših dve zemlje budu stavljeni na najviši strateški nivo - rekao je Vučić u Palati Srbija.

On je rekao da taj savet proizilazi iz zajedničke vizije našeg prijatelja Ilhama Alijeva i istakao da se Republika Srbija sastaje u takvom formatu samo sa još nekoliko zemalja.

- Dozvolite mi posebno da istaknem da je prisustvo predsednika Alijeva kao i visokih zvaničnika i ministara u obe vlade, jasan pokazatelj značaja i važnosti koji obe strane pridaju saradnji - rekao je Vučić.

On je naglasio da su dve zemlje odlučne da razvijaju strateško partnerstvo sa prijateljskom zemljom Azerbejdžanom i dodao da će se Srbija posvetiti tome.

- Što znači da ćemo da radimo marljivo, kako bismo unapredili naše odnose u različitim oblastima i svim sferama - rekao je Vučić.

Počela prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana

U Palati Srbija počela je prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kojom presedavaju predsednici Aleksandar Vučić i Ilham Alijev.

Ceremonija svečanog dočeka

Ispred Palate Srbija, predsednik Srbije dočekao je Alijeva uz sve državne počasti predsednika Azerbejdžana - uz crveni tepih, himnu i Gardu.

Pored Vučića, ispred Palate Srbija Alijeva su dočekali i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i ministri Zoran Gajić, Aleksandra Sofronijević, Dragan Glamočić, Bratislav Gasić, Marko Đurić, Nikola Selaković Dubravka Đedović Handanović, Nenad Popović, Boris Bratina.

Nakon svečanog dočeka usledio je sastanak dvojice predsednika, posle koga će biti održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.

Alijev položio venac u Tašmajdanskom parku

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, položio je venac na spomenik Hejdaru Alijevu u Tašmajdanskom parku u Beogradu, a prisustvovao je ministar kulture Nikola Selaković.

Hejdar Alijev, otac sadašnjeg predsednika Ilhama, bio je predsednik Azerbejdžana od 1993. godine do svoje smrti, 2003. godine. Alijev je položio venac i na spomenika piscu Miloradu Paviću, koji je geografski prostor Azerbejdžana izabrao za mesto radnje čuvenog romana ''Hazarski rečnik''.

- Čast mi je i zadovoljstvo da dočekam i ugostim @presidentaz u našoj zemlji. Ova poseta je još jedan snažan izraz prijateljstva i strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana, koje obuhvata intenzivnu ekonomsku, energetsku i infrastrukturnu saradnju u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti, modernizacije kritične infrastrukture i boljeg života naših građana.

Zahvalan sam Vam predsedniče Alijev na ličnoj posvećenosti jačanju odnosa naše dve zemlje i dva naroda.

Dobro nam došli, dragi prijatelju! Osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće! - napisao je uz fotografije dočeka na svom zvaničnom Instagram nalogu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

